Fedoteme inaugurará este viernes Campeonato del Caribe de Tenis de Mesa

Donika St-Fleur, de Haití, el hondureño Irvin Zavala, Azizi Johnson, de Jamaica, así como Asgarali Khaleel, de Trinidad & Tobago clasificaron al torneo de tenis de mesa de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los cuatro tenimesistas dominaron las competencias de la rama masculina individual en el Campeonato Clasificatorio para la cita multidisciplinaria que concluyó el miércoles en el Pabellón del Parque del Este.

El Campeonato de Mayores, que inició ayer jueves con la fase de grupo por equipos, continuará desde las 9:00 de la mañana en el remodelado Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este.

La ceremonia de inauguración del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tenis de Mesa de Mesa se llevará a cabo este viernes, a las 5:00 de la tarde, con la presencia de las autoridades deportivas del país.

Concluido el clasificatorio, este jueves arrancan las competencias en la fase de grupo del Campeonato de Mayores, a celebrarse hasta el 15 de este mes, y también se celebrará el torneo del Caribe Juvenil de Tenis de Mesa, del 16 al 23.

Las cuatro atletas en femenino clasificadas a los Centroamericanos y del Caribe son: Stuti Kashyap, de Antigua; Gianna Lewis, de Jamaica, Anthonette Riley, de Barbados, y Chelsea Edghill, de Guyana.

El clasificatorio de tenis de mesa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe definió los ocho equipos, tanto en masculino como en femenino, que estarán representando a sus países en la cita multidisciplinaria Santo Domingo 2026.

Los campeonatos cuentan con el apoyo de ITTF, ITTF Américas, Inefi, GPA y Asociados, Fedoteme, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Creso, Concateme, RH Mejía, Santo Domingo 2026, Vive por un Sueño, Ministerio de Deportes, Federación Regional del Caribe de Tenis de Mesa (CRTTF).

Los seleccionados de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras, Trinidad & Tobago, Costa Rica, Santa Lucía y El Salvador apartaron sus boletos en la rama femenina.

En masculino, obtuvieron el derecho de estar presente en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 los equipos de Colombia, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Santa Lucía, Barbados y Guyana.

Además de los citados equipos, también están clasificados Cuba, México y Puerto Rico, por estar mejor posicionados en el ranking, mientras que a República Dominicana le fue otorgada la plaza por ser sede de los juegos.

Los campeonatos son organizados por la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme), con el apoyo de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) y de la ITTF Américas.