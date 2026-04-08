Eligen a Valentina, Camila, Mía y Brache “Atletas del Año 2025” en el Club Naco

Los atletas Valentina Esteban Rijo, en Natación, Camila Rodríguez, en Judo y Mía Lugo Valdez, en Gimnasia, en femenino y José Brache, en Judo, en masculino, fueron electos y premiados como “Los Atletas del Año 2025”, por sus grandes actuaciones en eventos locales e internacionales, por la Junta Directiva del Club Naco, que se celebró con rotundo éxito a casa llena en el salón principal.

El presidente de la Junta Directiva, el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto, felicitó a los atletas galardonados en las diferentes disciplinas deportivas, así como a los que hicieron el gran esfuerzo durante todo el 2025, igualmente a las Asociaciones de Padres, a los entrenadores y dirigentes.

Asimismo, llamó a todos los socios a participar el próximo domingo en la Asamblea convocada y los instó a ejercer libremente el derecho al voto en las elecciones del club que serán el domingo 26 de este mes.

El padre del atleta de Judo, José Brache, quien se encuentra en Brasil, recibe el galardón de Atleta del Año en su deporte, de manos de Mario Álvare, acompañado de varios directivos del emblemático club.

Otros ganadores fueron: en ajedrez, Aila Hernández Reynoso y Luis Castillo, en basket, categorías menores, Dilan Cepeda, Rafael Ramiírez, en desarrollo, en beisbol 7-8 años, Daymond García y 11-12, David Risk.

En fútbol infantil, Sebastián Lluberes, en U-15, Yosep Cuevas Pujols, en Gimnasia, Mía Lugo Valdez, en golf femenino, Sara Sabillón Méndez, en masculino, Jorge Peña Soto, en judo femenino, Camila Rodríguez y en masculino, José Brache.

Las premiaciones fueron realizadas por los directivos Luis Brea, Madelaine Andino, Erick Hernández, Claudio Guzmán y Michael Alfaro, en un ambiente de confraternidad, anécdotas y amistad de la familia naqueña. Los ganadores se presenciaron en un pantalla gigantes con animación que fue del agrado de todos.

Otros premiados

En karate infantil, Alexander Abreu, en la juvenil, Adrián Rodríguez, en los Delfines Naco femenino, Valentina Esteban Rijo, en masculino, Pablo Solano, en tenis femenino, Yelena Sánchez.

En tenis de mesa, U-9, Alejandro López, en U-15, Jacob Sánchez, en voleibol infantil, Isabella Herrera y en juvenil, Michel Herasme.

En los masters

En las ligas masters en basket baxtreme, fue premiado Johnn Agramonte, en liga las Bestias, Julio Andújar, en la Dominical, José Germán, en baloncesto master, Jhonny Ortíz, en la liga sabatina, Iván Gómez, en Billar, Hamid Sucar, Carambola, Miguel Svelti y Dominó, Juan Hernández.

En la Liga Delfines master femenino, Ivelisse Espinal, en masculino, Antoni Garden, en la master, Alan Delmonte, en liga activo, Wellington Morrobel, en voleibol liga amateur, Elizabeth Limbert y en Liga Armonía, Frankie González.