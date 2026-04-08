Con complejo y piscinas nuevas, inicia este jueves el DR International Swim Open

Desde las nueve de la mañana de este jueves la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos RD (Fedda), dará apertura al XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, a celebrarse en el remozado Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Mientras que a las 6 de la tarde las competencias de manera formal arrancan con las finales de nados largos, informó Radhamés Tavárez, presidente de la Fedda.

-Radhamés Tavárez, presidente de la Fedda.

“Desde las nueve de la mañana arrancamos con la reunión técnica con los delegados y entrenadores de los países participantes en el evento internacional, aunque desde este miércoles los atletas están probando las piscinas”, señaló Tavárez.

Explicó Tavárez que entre el miércoles y la mañana de este jueves los casi 600 atletas probarán las remozadas piscinas del Centro Acuático, que fueron entregadas por el Gobierno este martes.

Inauguración este viernes

Mientras que el acto protocolar arranca a las 5 de la tarde del viernes, un evento al que estarán presentes diferentes personalidades del ámbito deportivo, social y político.

El evento será clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además será un evento de prueba para el Comité Organizador del evento que preside José Monegro.

El presidente de la Fedda se sintió complacido con el apoyo del Comité Organizador del evento por apoyar este torneo internacional, que dará también clasificaciones al Mundial de Piscina Corta, a celebrarse en Shanghái, China, y Clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Para el evento ya están confirmados 572 atletas, entre ellos los nadadores olímpicos y ganadores de medallas de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Elizabeth Jiménez y Javier Núñez, quienes esperan poner la bandera nacional en el torneo internacional.

Delegaciones participantes

Atletas de las delegaciones de México, Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y el anfitrión República Dominicana tomarán parte en el evento.

El evento es patrocinado por el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; el Ministerio de Deportes, Creso, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Oscar A. Renta Negrón con sus marcas Nutrabio, GNC, Lulu Pets y el Hotel Aloft Santo Domingo Piantini y Marriot Santo Domingo Piantini.