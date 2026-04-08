Cartelera de lujo MMA este viernes en el Óvalo de la Feria Ganadera con grandes premios

Con una atractiva bolsa de 500 mil dólares (poco más de 30 millones de pesos) será celebrada el próximo viernes en el Óvalo de la Feria Ganadera, a partir de las 7:00 de la noche, la cartelera que marcará el antes y el después de las artes marciales mixtas en el país.

Los pesos pesados Anthony “Lionheart” Smith y Chase Sherman, dos exponentes de calidad mundial, sostendrán el combate estelar de la cartelera de lujo que presentará la promotora Gamebred FC, en asociación con su par dominicana Fighting Force.

“Esta cartelera superará todas las expectativas del público”, anticipó Jorge Masvidal, presidente de Gamebred FC, sobre una velada que también marcará un hito porque por primera vez en el país se peleará sin guantes.

El medio millón de dólares estará en juego en la categoría pesada y lo obtendrá el que ocupe el primer lugar de los cinco shows que tendrán como escenario a la República Dominicana y Miami.

Igual cantidad se disputará en la categoría liviana, en la que competirán varios dominicanos, entre ellos Elías “La Mole” Santos y Jhonasky Sojo.

Resaltó que aquí se han realizado cartelera con una o dos figuras de gran calado, pero que esta vez habrá una constelación de estrellas nivel A que han peleado por cetro mundiales.

“Esta será la noche más alta de peleadores ranqueados por números que lo dejarán todo el ring sin guantes”, enfatizó Masdival.-

Además de “Lionheart” Smith y Sherman, mencionó los nombres de Guto Inocente, Thiago Santos, Alex Nicholson y Charles Rosa, entre otros, de quienes dijo que presentarán un gran espectáculo.

Rodolfo Dauhajre, presidente de Fighting Force, informó que las boletas están disponibles en Uepa Ticket y tienen un costo de mil pesos entrada general y dos mil ring side.