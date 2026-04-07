Un Centro Acuático de “calibre Mundial"

Otra instalación fue terminada y entragada para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, otra que la califican de “mundialista”.

Más allá del calificativo, hay elementos objetivos que respaldan su nivel. Este Centro Acuático es único en la región, ya que figura entre los pocos que cuentan con un gimnasio seco. Además, a diferencia de intervenciones anteriores, el actual remozamiento incluyó mejoras en el sistema de climatización, la fachada, los baños y otras áreas clave.

Lo de “mundial” fue otorgado por el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, quien aseguró que el complejo cumple con las exigencias necesarias para albergar eventos de ese nivel.

“Somos el único país de la región que tiene un Centro Acuático con gimnasio seco; el único cuya piscina cuenta con climatización artificial; y la rampa de clavados fue construida conforme a estándares olímpicos. Es decir, en este complejo se puede celebrar un mundial de natación”, expresó Monegro durante el acto de entrega.

La instalación cuenta con la certificación oficial de World Aquatics, organismo rector de los deportes acuáticos a nivel internacional, lo que habilita el recinto para albergar competencias oficiales y validar marcas internacionales. Esto lo posiciona como una de las principales infraestructuras deportivas del evento regional.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Bonilla (Ito Bisonó), encabezó la inauguración en presencia de autoridades gubernamentales, entre ellas la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Bisonó destacó que este remozamiento forma parte del compromiso del Gobierno dominicano con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva nacional.

“Esta obra es una muestra del compromiso de la gestión del presidente Luis Abinader con el deporte y con el éxito de Santo Domingo 2026. Estamos entregando un Centro Acuático que cumple con estándares internacionales, garantizando que nuestros atletas entrenen y compitan en condiciones de excelencia”.

Por su parte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, afirmó: “Hoy vemos una verdadera obra de arte, con el carácter y las especificaciones técnicas que exige el deporte acuático a nivel internacional. Esto nos llena de orgullo, optimismo y, sobre todo, confianza”.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año, con la participación prevista de unos 6,200 atletas en 40 deportes y 56 disciplinas.