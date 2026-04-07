Anuncian Clasificatorio de Taekwondo para Juegos Centroamericanos y del Caribe

Más de 850 atletas se inscribieron oficialmente para participar en el Clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el Dominican Open, eventos que se celebrarán durante los días del 9 al 12 de este mes en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El anuncio fue hecho este martes en rueda de prensa encabezadas por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Miguel Camacho, en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación.

Ambas actividades convertirán a República Dominicana en el centro de atención del deporte regional. Reunirán a más de 850 atletas de distintas naciones, incluyendo a grandes figuras que son campeones olímpicos y medallistas mundiales,

Un evento de alto nivel

Miguel Camacho explicó que se estarán disputando 164 boletos para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las competencias se dividirán en peleas individuales (masculinas y femeninas) y la modalidad por equipos.

Tras el inicio de las acciones el jueves, a las 9:00 de la mañana, la ceremonia oficial de inauguración se llevará a cabo ese mismo día a las 11:00 A.M.

Puntos para las Olimpíadas y apoyo total

De su lado, el ministro Kelvin Cruz resaltó la alegría que siente al ver que la Federación se mantiene trabajando con tiempo.

“Nos sentimos muy contentos de ver que la Federación de Taekwondo ya está un paso adelante para los Juegos de Santo Domingo 2026. Este evento es clave porque permite clasificar a nuestra región y, además, suma puntos para los que buscan llegar a los Juegos Olímpicos de 2028”, afirmó el titular de Deportes.

Cruz también valoró el movimiento que genera el torneo, que traerá al país a cerca de 900 personas entre competidores y personal técnico.

Hacia un nuevo pabellón

Durante el anuncio, Camacho agradeció el apoyo constante de Kelvin Cruz y compartió una noticia muy esperada por los deportistas: “Tenemos el gran deseo de contar finalmente con un Pabellón de Combate propio y moderno, el cual estará listo para los Juegos del 2026 gracias al respaldo que nos está dando el ministro Cruz y el presidente de la República, Luis Abinader”, señaló.

Calendario de competencias

Jueves 9: Inicio de las competencias de pelea desde las 9:00 de la mañana.

Viernes 10: Se celebrará el "Dominican Open", una competencia muy importante para el ranking internacional, además de seguir con los combates clasificatorios.

Sábado y Domingo: El evento se extenderá hasta el fin de semana con los torneos para los atletas que están en formación (cintas de colores).