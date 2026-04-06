Más de 550 nadadores de toda América en XI DR International Swim Open 2026

Los mejores nadadores de toda América se darán cita en el XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, a celebrarse en el remozado Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, del 09 al 12 de abril del presente año.

El evento será clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además será un evento de prueba para el Comité Organizador del evento que preside José Monegro, informó Radhamés Tavárez, presidente de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos RD (Fedda).

Para el evento ya están confirmados 572 atletas, entre ellos los nadadores olímpicos y ganadores de medallas de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Elizabeth Jiménez y Javier Núñez, quienes esperan poner la bandera nacional en el torneo internacional.

También Melissa Diego, de Guatemala, con experiencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, bronce en los pasados Juegos Bolivarianos; su paisano Erick Gordillo, con experiencia de los Juegos Olímpicos de Parí, finalista de los Juegos Panamericanos y medallista de los Bolivarianos; y triple medallista de oro en los Centroamericanos 2023; además de Anthony Piñeiro, medallista de bronce en el mismo evento y múltiple recordista nacional dominicano.

Cabe mencionar que la representación más grande será la de la Asociación de Natación del Distrito Nacional con 170 atletas. Asonadina es campeón de las 10 versiones anteriores.

Delegaciones inician prácticas esta semana

Todos los atletas de las delegaciones de México, Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y el anfitrión República Dominicana arrancan sus entrenamientos previos al torneo a partir de esta semana, en el remozado Centro Acuático.

Entregan Centro Acuático este martes

Asimismo, Radhamés Tavárez informó que este martes 7 de abril desde las 3:30 de la tarde el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) entregará de manera formal el remozado Centro Acuático, para el evento internacional, de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.