Trump firma una orden que busca estabilizar deportes universitarios

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva destinada a restablecer el “orden, la equidad y la estabilidad” en el deporte universitario .

La orden instruye a las agencias federales a reforzar la eficacia de las normas clave sobre transferencia, elegibilidad y financiación colectiva, evaluando si las infracciones de dichas normas hacen que una universidad no sea apta para recibir subvenciones y contratos federales.

La orden también exige al organismo rector correspondiente que actualice estas normas para restablecer la estabilidad financiera y proteger el futuro de todos los deportes universitarios, incluidos los deportes femeninos y olímpicos, mediante:

— establecer límites de elegibilidad claros, consistentes y justos, incluyendo un período de participación de cinco años;

— establecer normas estructuradas de transferencia para garantizar la continuidad académica y deportiva;

— garantizar la atención médica a los estudiantes deportistas;

— implementar el reparto de ingresos de manera que se protejan y amplíen las oportunidades en los deportes femeninos y olímpicos;

— prohibir los acuerdos financieros indebidos, incluidos los acuerdos de pago por participación facilitados por colectivos y entidades similares; y

— establecer protecciones contra la conducta inescrupulosa de los agentes.

La orden instruye al Administrador de Servicios Generales y al Departamento de Educación a aumentar la recopilación de datos en todos los deportes universitarios para garantizar el cumplimiento de la normativa, y ordena al Presidente de la Comisión Federal de Comercio y al Fiscal General que tomen las medidas coercitivas apropiadas.

La orden también insta al Congreso a aprobar "rápidamente" legislación para abordar estos problemas.