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Trump firma una orden que busca estabilizar deportes universitarios

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula tras pronunciar un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Cross Hall de la Casa Blanca, en Washington DC, el 1 de abril de 2026

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula tras pronunciar un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Cross Hall de la Casa Blanca, en Washington DC, el 1 de abril de 2026Alex Brandon/AP

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Agencia APWashington D.C.

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva destinada a restablecer el “orden, la equidad y la estabilidad” en el deporte universitario .

La orden instruye a las agencias federales a reforzar la eficacia de las normas clave sobre transferencia, elegibilidad y financiación colectiva, evaluando si las infracciones de dichas normas hacen que una universidad no sea apta para recibir subvenciones y contratos federales.

La orden también exige al organismo rector correspondiente que actualice estas normas para restablecer la estabilidad financiera y proteger el futuro de todos los deportes universitarios, incluidos los deportes femeninos y olímpicos, mediante:

— establecer límites de elegibilidad claros, consistentes y justos, incluyendo un período de participación de cinco años;

— establecer normas estructuradas de transferencia para garantizar la continuidad académica y deportiva;

— garantizar la atención médica a los estudiantes deportistas;

— implementar el reparto de ingresos de manera que se protejan y amplíen las oportunidades en los deportes femeninos y olímpicos;

— prohibir los acuerdos financieros indebidos, incluidos los acuerdos de pago por participación facilitados por colectivos y entidades similares; y

— establecer protecciones contra la conducta inescrupulosa de los agentes.

La orden instruye al Administrador de Servicios Generales y al Departamento de Educación a aumentar la recopilación de datos en todos los deportes universitarios para garantizar el cumplimiento de la normativa, y ordena al Presidente de la Comisión Federal de Comercio y al Fiscal General que tomen las medidas coercitivas apropiadas.

La orden también insta al Congreso a aprobar "rápidamente" legislación para abordar estos problemas.

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