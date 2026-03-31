Luisín cataloga el Pabellón de Tenis de Mesa como “uno de los mejores del mundo”

El presidente de Centro Caribe Sports (CCS), Luis Mejía Oviedo, elogió las labores realizadas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) en la renovación del Pabellón de Tenis de Mesa.

Durante su discurso en el acto de entrega, Mejía Oviedo subrayó que el parque de pimpón quedó “como nuevo, incluso mejor que cuando fue entregado para los Juegos Panamericanos de 2003”.

“Este pabellón es uno de los mejores del mundo y así lo certifica la presidenta de esa federación internacional. El ejemplo de calidad queda evidenciado con este remozamiento”, expresó el dirigente, quien además señaló a los funcionarios presentes que “los logros de un Gobierno no se ven en fotos ni en titulares, sino en obras como estas”.

El también miembro del Comité Olímpico Internacional instó a los organizadores a mantener el prestigio que posiciona a la República Dominicana como un destacado anfitrión de eventos deportivos.

El MIVHED ejecutó mejoras en la iluminación interior y exterior del pabellón, mantenimiento en la pintura de la estructura del techo, así como la modernización de los sistemas eléctricos, sanitarios y de datos.

El recinto cuenta con gradas con capacidad para 1,344 espectadores, área VIP, baños para personas con discapacidad, sanitarios para damas y caballeros, además de oficinas administrativas, vestidores para atletas, gimnasio, área de dopaje, cafetería y espacios de almacenamiento.

De su lado, el ministro del MIVHED, Víctor -Ito- Bisonó, aseguró que la obra cumple con las exigencias de los organismos internacionales.

Añadió que el Pabellón de Tenis de Mesa, al igual que otras instalaciones ya entregadas, estará disponible para el uso de todos los dominicanos.

“Es una infraestructura funcional, organizada y acorde a los estándares internacionales que exige el deporte de alto rendimiento en la actualidad; cuenta con todo lo necesario para la práctica del tenis de mesa al más alto nivel”, indicó el funcionario.

En tanto, José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, aseguró que la XXV edición del evento será “una de las mejores de los últimos tiempos”.

Monegro afirmó que cuenta con el respaldo de los líderes municipales para mantener en óptimas condiciones las áreas ya remozadas.

“El poder municipal en obras como esta es fundamental y sé que cuento con el respaldo de cada uno de ustedes. Les prometo que estos juegos serán de los mejor organizados en los últimos tiempos. Todos estamos comprometidos y trabajando unidos para lograrlo”, expresó.

Además del Pabellón de Tenis de Mesa, el MIVHED ha remodelado el de tiro con arco, esgrima y halterofilia.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.