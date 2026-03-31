Árbitra pionera de la NFL demanda a la liga por su trato y despido

En una nueva demanda, una de las primeras tres mujeres en arbitrar un partido de la NFL describe sus tres años en la cima de su profesión como una caída en las garras de una institución sexista incapaz de tratar a una mujer como a una igual.

Robin DeLorenzo citó el escrutinio basado en el género, la humillación y la hostilidad abierta entre las indignidades que sufrió de 2022 a 2025 como árbitra de la liga.

La demanda en un tribunal federal de Manhattan, presentada el viernes, solicitó su reincorporación junto con una indemnización no especificada.

Brian McCarthy, portavoz de la NFL, dijo en un correo electrónico que DeLorenzo fue despedida después de tres temporadas de bajo rendimiento documentado.

“Las acusaciones en esta demanda carecen de fundamento, y las defenderemos enérgicamente en los tribunales”, dijo.

Un mensaje en busca de comentarios de la Asociación de Árbitros de la NFL no recibió respuesta de inmediato.

En una entrevista de 2023 con NFL.com, DeLorenzo describió la emoción que sintió al avanzar, por insistencia de su padre, por las filas del arbitraje en los niveles de secundaria y universitario hasta que el vicepresidente sénior de arbitraje de la NFL permitió que su padre le diera la noticia de que había sido ascendida a la NFL.

“Una vez que me dio la noticia, mi papá y yo simplemente nos quedamos mirándonos y llorando durante unos cinco minutos”, le contó a NFL.com. “Fue la noche más mágica”.

La demanda, sin embargo, sugirió que la magia terminó rápidamente cuando la residente de Nueva Jersey desde hace mucho tiempo se presentó a trabajar después de que le enviaran ropa de talla de hombre para usar y le indicaran que dejara que su coleta saliera por el agujero en la parte trasera de su gorra, aparentemente para dejar claro que había una mujer en el campo. Señaló que las referencias repetidas a su cabello finalmente hicieron que quisiera cortárselo.

La demanda sostuvo que el jefe de cuadrilla de oficiales de la NFL le dijo un día durante el campamento de entrenamiento al entonces entrenador de los Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, que deberían hacerla cantar frente a todos, como a los novatos, porque era una oficial nueva.

Como resultado, afirmó, “hizo una actuación de canto absolutamente humillante” frente a los jugadores de los Steelers, todos los hombres de su cuadrilla de arbitraje y su jefe, quien, según dijo, le había prometido no grabarla pero lo hizo de todos modos, de acuerdo con la demanda.

En las semanas siguientes, fue avergonzada y acosada repetidamente y fue objeto de insultos y burlas cargadas de groserías por parte de su jefe de cuadrilla, un hombre que recientemente había sido acusado de maltratar a otra empleada, indicó la demanda. Para el final de la temporada, el jefe de cuadrilla ni siquiera le hablaba, añadió.

En 2024, DeLorenzo fue obligada a asistir a “una supuesta oportunidad de capacitación”, pese a la objeción de su sindicato, que estaba dirigida a oficiales universitarios de menor nivel que aprendían el oficio —algo que, según la demanda, nunca se le había exigido a ningún árbitro hombre—.

“Fue una demostración de poder masculino que cumplió su propósito de humillar a la demandante, quebrar su confianza y obstaculizar significativamente su carrera en la NFL”, señaló la demanda.

DeLorenzo fue despedida el 18 de febrero de 2025.

“Se abrió camino a lo largo de dos décadas de arbitraje —rompiendo barreras, haciendo historia y superando las expectativas en cada nivel— solo para encontrarse con hostilidad, represalias y desigualdad sistémica en el momento en que ingresó a una liga que afirma promover oportunidades para las mujeres”, indicó la demanda.

“En lugar de apoyar a una de las pocas mujeres en su cuerpo de árbitros, la NFL la expuso a acoso sin control, le negó los recursos que se les dan a los hombres, manipuló sus oportunidades de capacitación y evaluación, y finalmente puso fin a su carrera basándose en valoraciones contaminadas creadas por las mismas personas que la discriminaron”, añadió.

La demanda afirmó que el daño a su carrera era irreversible y que el perjuicio emocional y reputacional fue inmenso.