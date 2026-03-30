La Vega gana con solvencia el campeonato superior de pesas en la zona norte

La selección de La Vega ganó el Campeonato Regional Norte de Mayores de Levantamiento de Pesas celebrado en el remozado pabellón del Complejo Deportivo de esta ciudad.

Los veganos dominaron el todo evento al obtener el primer lugar en las ramas masculina y femenina del evento organizado por la Federación Dominicana de Pesas, bajo la coordinación de la asociación provincial que dirige Luis Disla.

La Vega obtuvo 22 medallas de oro para comandar el evento con relativa facilidad. Además, sumaron cinco preses de plata y tres de bronce para resumir una actuación de 30 metales

De su parte, la representación anfitriona tuvo un digno desempeño al finalizar en el segundo lugar con 30 medallas, de las cuales seis fueron de primer lugar, con 13 platas y 11 bronce.

A Valverde Mao le secundó la representación de la provincia Espaillat, Moca, con cuatro otros, cuatro plata y 10 bronces.

Otros provincias medallistas fueron Santiago Rodríguez, con seis metales planteados, y San Francisco de Macorís, con dos segundos puestos y dos terceros, respectivamente.

La Vega fue muy dominante en femenino al ganar 14 de las 16 medallas de oro en juego, además de lograr dos de plata.

Moca la escoltó con dos oros y seis bronces, Valverde Mao obtuvo ocho platas y ocho bronces, en tanto que Santiago Rodríguez alcanzó cuatro terceros lugares.

En la rama varonil los monarcas veganos también dominaron a su antojo totalizando 14 preseas (8 oros, 3 platas y 3 bronces).

Mao fue un digno rival y termino ocupando el segundo peldaño con seis primeros lugares, además de cinco platas y tres de bronce. Mica finalizó con 2-4-4 en oro, plata y bronce; seguido por San Francisco, con par de platas e igual total de bronce y Santiago Rodríguez finalizó con dos plateadas.

Los pesistas veganos también se llevaron los máximos lauros al ser elegidos como Más Valiosos en masculino y femenino, respectivamente.

Luis Florentino fue el mejor en su género al dominar la división de110 kilogramos con marcas de 120 en arranque, 160 de envión y total de 280.

María Roque se ubicó como la más destacada en femenino, al ofrecer una gran exhibición en 86 kilogramos. Liquidó la prueba con alzadas 100 en arranque y 110 en envión, para totalizar 210 kilos.

El que finalizó aquí es el segundo de tres eventos regionales que realiza la Federación de Pesas, con miras al Campeonato Nacional de Mayores que celebrará en el mes de diciembre. El primer evento, de la Zona Sur, tuvo lugar en San Juan de la Maguana y fue ganado por Barahona.

Willian Ozuna, presidente de la Federación de Pesas, informó que de cada torneo se escogerá la selección que representará a cada región en el evento nacional.

Asimismo, subrayó que servirán para evaluar nuevos talentos que pudieran ser integrados a la preselección nacional.