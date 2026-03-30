El MIVHED entrega Pabellón Tenis de Mesa

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor – Ito – Bisonó, entregó este lunes completamente remodelado el Pabellón de Tenis de Mesa en el Parque del Este, como parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Esta obra se suma a otras infraestructuras deportivas ejecutadas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) para el evento internacional que tendrá lugar en el país para el tercer trimestre del año.

Durante la entrega, el ministro Ito Bisonó hizo un llamado a la ciudadanía a asumir el cuidado y la preservación del Pabellón de Tenis de Mesa, recalcando que el mantenimiento de este tipo de espacio resulta clave para garantizar su durabilidad y utilidad.

Asimismo, adelantó que el MIVHED trabaja de manera acelerada en la entrega de nuevas instalaciones deportivas en los próximos días, como parte de los preparativos en marcha de estos juegos, cumpliendo con el cronograma.

“Es una infraestructura que organiza, que funciona y que responde a estándares internacionales que el deporte de alto nivel necesita hoy… todo lo necesario para que el tenis de mesa se practique a nivel de alto rendimiento”, dijo el funcionario.

Por su parte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que, junto al MIVHED, se ha desarrollado un plan meticulosamente armado y diseñado para entregar a tiempo estas obras deportivas que marcarán un antes y un después en la internacionalización del deporte dominicano.

“El Ministerio de Deportes se siente muy confiado, muy contento con estos resultados. Sabemos que tenemos un presidente como Luis Abinader que no ha escatimado esfuerzos para que tengamos los fondos necesarios y darle al país las mejores estructuras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”, indicó Cruz.

Mientras, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José P. Monegro, resaltó que en el país se realizarán los mejores juegos centroamericanos de la historia gracias a los altos estándares internacionales de las infraestructuras que se han ido entregando en el Parque del Este y en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Detalles de la obra

Entre los trabajos realizados destacan la instalación de iluminación general interior y exterior, mantenimiento y pintura de la estructura del techo, así como la modernización de sistemas eléctricos, sanitarios y de data.

Asimismo, se implementaron sistemas de seguridad como CCTV y detección de incendios.

La capacidad

El recinto cuenta con gradas con capacidad para 1,344 espectadores, área VIP, baños para personas con discapacidad, sanitarios para damas y caballeros, además de oficinas administrativas, vestidores para atletas, gimnasio, área de dopaje, cafetería y espacios de depósito.

Con estas mejoras, el pabellón se adecua a las normativas internacionales para deportes de alto rendimiento, fortaleciendo la preparación de Santo Domingo Este como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su edición número XXV.

Aparte del Pabellón de Tenis de Mesa, el MIVHED ya ha remodelado el Pabellón de Tiro con Arco, el Pabellón de Esgrima y el Pabellón de Halterofilia.