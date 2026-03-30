Comité Olímpico Dominicano y Miderec certifican personal en administración deportiva

El Comité Olímpico Dominicano, a través de la Academia Olímpica, y el Ministerio de Deportes, por medio del Departamento de Capacitación, certificaron a un selecto grupo de entrenadores, técnicos y dirigentes deportivos en el curso Administración Deportiva.

El encuentro de capacitación, que concluyó el domingo en el Centro Olímpico, contó con el apoyo del programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano y estuvo dirigido a personal del Ministerio de Deportes.

Sofía Heredia, ex voleibolista, así como el dirigente clubístico José Ureña, y el fotógrafo Cristian Gómez, participantes en el curso, se expresaron favorablemente sobre la jornada de capacitación auspiciada por la Academia Olímpica del COD.

El ingeniero Pedro Julio Quezada, director de la Academia Olímpica ofreció un desglose de lo que se realizó durante el desarrollo del curso, y resaltó la gran cantidad, así como la calidad de los participantes.

La inmortal del Deporte y directora del departamento de capacitación del Ministerio de Deportes, Heida Joaquín, manifestó su satisfacción por la conclusión del encuentro, al tiempo que agradeció al COD y a la Academia Olímpica por hacer posible el curso.

Concluido el programa, que incluyó 16 temas en cuatro bloques durante cuatro días, cada uno de los 70 participantes recibió un certificado de participación.