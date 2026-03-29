Semenya critica a Coventry por prohibición del COI a atletas trans en olimpíadas

La velocista doble campeona olímpica Caster Semenya manifestó su decepción el domingo con la presidenta del Comité Internacional, Kirsty Coventry, por la decisión de prohibir que atletas transgénero compitan en los Juegos Olímpicos.

La sudafricana afirmó que esperaba más de una líder mujer como Coventry, quien es de Zimbabue.

“Personalmente, para ella como líder, es africana; estoy segura de que entiende cómo, ya sabes, nosotros como africanos, de dónde venimos, no puedes controlar la genética”, declaró Semenya en una conferencia de prensa, tras una carrera femenina promovida para celebrar la fortaleza de las mujeres, la unidad y el apoyo comunitario en Ciudad del Cabo.

“Para mí, personalmente, que ella sea una mujer que viene de África, sabiendo cómo, ya sabes, las mujeres africanas o las mujeres del Sur Global se ven afectadas por eso”.

Semenya habló tres días después de que el Comité Olímpico Internacional excluyera a las mujeres transgénero de competir en pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos o en cualquier evento del COI. La decisión, publicada el jueves en un documento de política de 10 páginas, también restringe a atletas femeninas como Semenya con afecciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual, o DSD.

“Obviamente, si dices la ciencia, porque aquí hablamos de ciencia, si la ciencia es clara, muestren quién decidió y no disfracen, porque es una mentira y lo sabemos porque lo hemos visto; así que si tuviéramos que responder o confrontar a Kirsty, así es como vamos a responder y responderemos con fuerza, como somos, porque afecta a las mujeres”, aclaró.

Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer en Sudáfrica y tiene niveles de testosterona más altos que el rango típico femenino, es doble medallista de oro olímpica en los 800 metros. Pero desde 2019 se le ha prohibido correr su prueba favorita en grandes competencias internacionales como los Juegos Olímpicos y los campeonatos mundiales, porque se negó a acatar las reglas y tomar medicación para reducir artificialmente sus niveles hormonales.

Semenya y otras atletas de pista, como Dutee Chand de la India, impugnaron en tribunales versiones anteriores de las reglas de elegibilidad de su deporte.

Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres deportes de primer nivel —atletismo, natación y ciclismo— excluyeron a mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina. Semenya obtuvo un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su prolongada batalla legal contra las reglas del atletismo, aunque ese fallo no anuló las reglas de cada deporte.

Sin embargo, el año pasado afirmó haber puesto fin a su desafío legal de siete años contra las reglas de elegibilidad por sexo, pese a esa victoria judicial.

De acuerdo con el documento publicado por el COI el jueves, la política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”.

No está claro cuántas, si es que alguna, mujeres transgénero compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya hecho la transición tras haber nacido varón compitió en los Juegos de Verano de París 2024, aunque la pesista Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 sin ganar medalla.

El COI señaló que la decisión de la semana pasada no es retroactiva y no aplicará a programas deportivos de base ni recreativos. La Carta Olímpica del COI establece que el acceso a practicar deporte es un derecho humano.