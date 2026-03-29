Marileidy y Ogando ganan oro en Sexto Invitacional de Atletismo Isaac Ogando

Los medallistas olímpicos Marileidy Paulino y Alexander Ogando conquistaron oro en el 6to Invitacional Isaac Ogando 2026 que se celebró con rotundo éxito aquí, mientras que Isaias Blese, quebró una marca que tenía 42 años establecida en los 110 metros con vallas, en el certamen donde la calidad estuvo en su punto más alto.

La información la dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, ingeniero Alexis Pegiuero.

Afirmó que se realizó un reconocimiento a las atletas Marileidy Paulino y Liranyi Alonzo y a la técnica de la Federación de Atletismo, Belkys Mañon, por motivo de la celebración del Día de la Mujer. Estuvo presente Candida Asencio de la familia del atletismo.

Dijo que las bases de entrenamientos en el exterior y las prácticas en Santiago, Bayaguana y La Romana han encarecido en más de un 60 por ciento el presupuesto de preparación para los Juegos, ya que se está trabajando en la terminación de las dos pistas del Centro Olímpico.

Manifestó que ese evento fue de gran apoyo, por la gran cantidad de competidores de alto nivel, para que la Federación de Atletismo identificó los atletas que estarán en la Selección Nacional en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los ganadores por categorías

En los 110 metros con vallas, el nativo de La Romana, Isaias Blese, con tiempo de 13;48 quebró la marca que había impuesto Modesto Castillo, en 1984 en Puerto Rico de 13:61.

La campeona olímpica en los 400 metros, Marileidy Paulino, de Peravia, en su primera competencia en los 800 metros se llevó el oro con tiempo de 2:04:79, seguida de Mikeiry Moreno, de Santo Domingo con 2:08:35 que se llevó la plata y el bronce fue para Lilian Reyes de San Cristóbal con 2:09.49.

En los 400 metros varonil, Alexander Ogando de San Juan de la Maguana obtuvo el oro con 44:94, seguido de Luguelin Santos, de Monte Plata con 45;79 y Rafeli Romero, de SPM, se alzó con el bronce con 45:90.

En los 100 y 200 metros femenino, Liranyi Alonzo de La Vega conquistó sendas preseas de oro con 11:05 en los 100 metros y 22:66 en los 200 metros. En segundo lugar en los 100 metros terminó Darianny Jiménez de La Vega con 11:74 y Marta Méndez de Independencia se llevó el bronce con 11.87

En los 200 metros, Darianny Jiménez, de La Vega llegó en segundo para la plata con 23:67 y el bronce para Patricia Siné, de Monte Plata con 23:58.