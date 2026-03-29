Luis Chanlatte renuncia a comisión del COD

“A veces llegan cartas...” dice en el inicio de varias estrofas una de las más populares canciones popularizada por Raphael en el primer lustro de la década del ´70.

Al Comité Olímpico Dominicano (COD) le llegó una el pasado viernes escrita por su secretario general, Luis Chanlatte, informándole que se desvincula totalmente de las áreas presupuestaria, administrativa y técnica que trabajan en la conformación de la delegación dominicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe “Santo Domingo 2026”.

En la misiva dirigida al presidente del COD, Garibaldy Bautista, “y demás miembros del Comité Ejecutivo”, Chanlatte señala que no necesita esas funciones “en absoluto para ampliar su plataforma, credibilidad y empatía con los dirigentes.

“Estamos en un periodo pre electoral donde los golpes bajos dentro y fuera del Comité Ejecutivo están a la orden del día, desconociendo que hay grandes compromisos y graves procesos judiciales que el sentido común llama a la unidad interna del máximo organismo”, expresa sin entrar en detalles.

El también presidente de la Federación Dominicana de Wushu resalta que su trayectoria de 50 años en el movimiento olímpico “ha sido transparente aun con grandes errores y uno de ellos es creer que todos actuamos de la misma manera”.

Apunta que “en tal virtud, no participaré de ningún tipo de reuniones concerniente a ese proceso, ni tampoco firmaré CTA” (Comisión Técnica Administrativa).

“Dejaré que el Presidente y el Tesorero decidan esas situaciones en virtud del Artículo 49 de nuestros estatutos concerniente a la validez de la CTA”, subraya.

Otro argumento expuesto por Chanlatte para marcar distancias de esas unidades “se basa en que a mi edad debo conservar mi salud mental para momentos más trascendentes que le esperan al movimiento olímpico”.

“Me pongo en las manos de Dios para que sea Él quien juzgue mis errores y debilidades cuando así lo determine”, declara el veterano dirigente deportivo de quien ha trascendido en los próximos meses lanzará su candidatura presidencial en la próxima asamblea eleccionaria del Comité Olímpico, prevista para realizarse en diciembre de ese año.