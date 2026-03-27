Municipalista Pedro Richardson anuncia Multiuso Techado para la Otra Banda

El ex presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Dr. Pedro Richardson, anunció la construcción de un Multiuso Techado para beneficio de los jóvenes del Distrito Mnicipal de la Otra Banda, provincia La Altagracia. Richardson hizo el anuncio durante un acto celebrado en la sede del cabildo local. El municipalista informó que hizo la solicitud de la construcción del multiuso al ministro de deportes Kelvin Cruz, quien acogió el pedido de inmediato y lo autorizó a dar la buena nueva a la comunidad.

En el acto, la Alcaldía del Distrito Municipal La Otra Banda reconoció al Dr. Pedro Richardson por su aporte al fortalecimiento de la vida municipal y el desarrollo de los cabildos en la República Dominicana

La actividad fue encabezada por el director municipal Alexander Rodríguez “El Hijo del Pueblo”, junto a la vicealcaldesa Genoveva Castillo y la presidenta de la sala capitular, Yessenia Martínez.

Durante el acto, se resaltó el legado de Richardson como impulsor de importantes legislaciones municipales y como

homenaje permanente, fue designada con su nombre la Sala Capitular del Ayuntamiento de La Otra Banda, reconociendo su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo local.

Richardson llamó a los jóvenes a proteger su multiuso, integrarse a la actividad deportiva y a los planes de desarrollo que ejecuta la alcaldía de La Otra Banda.