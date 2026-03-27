Jimmy Llibre inicia su temporada en Sonoma

El piloto dominicano Jimmy Llibre dará inicio oficial a su temporada 2026 este próximo 27 al 29 de marzo, cuando enfrente la primera válida del campeonato GT4 America en el icónico trazado de Sonoma Raceway.

Este arranque marca un momento clave en la carrera del joven talento, quien llega a esta nueva temporada con mayor experiencia, determinación y el firme objetivo de posicionarse entre los mejores de su categoría en uno de los campeonatos más competitivos del automovilismo norteamericano.

Ubicado en las colinas de California, Sonoma Raceway representa un reto técnico de alto nivel por sus curvas exigentes y cambios de elevación, convirtiéndose en el escenario ideal para poner a prueba el talento y la preparación de Llibre en este inicio de campaña.

“Arrancar la temporada en Sonoma es una gran oportunidad. Hemos trabajado fuerte para este momento y estoy enfocado en dar lo mejor en pista desde la primera carrera”, expresó Llibre, quien además destacó la importancia de este campeonato en su proyección internacional.

“Este proyecto no sería posible sin el respaldo de cada uno de ellos. Gracias por creer en este sueño y ser parte de este camino que llevamos con orgullo por la República Dominicana”, agregó el piloto.

La temporada 2026 de GT4 América contempla siete fechas en algunos de los circuitos más emblemáticos de Estados Unidos, pero todas las miradas están puestas en este primer desafío en Sonoma, donde Llibre buscará iniciar con fuerza y marcar el ritmo de lo que promete ser un año lleno de emociones y grandes logros.

Con el apoyo de todo un país detrás, Jimmy Llibre se prepara para acelerar hacia una nueva temporada, llevando la bandera dominicana a lo más alto del automovilismo internacional.