COD levanta suspensión a la federación de esgrima

El Comité Olímpico Dominicano (COD) levantó la suspensión que pesaba sobre la Federación Dominicana de Esgrima y se lo comunicó al nuevo presidente Gilberto Soriano, a través de una comunicación, fechada el 23 de marzo 2026.

En la misiva firmada por Garibaldy Bautista Lorenzo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, y el secretario general Luis Chanlatte, informan que, en reunión celebrada por el Comité Ejecutivo de la entidad aprobaron de manera unánime el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes).

El Comité Ejecutivo del COD suspendió a la Fedomes en 2023 y posteriormente ordenó su intervención y desafiliación hasta febrero de 2028. En enero pasado, designó una comisión integrada por el mayor general (r) Elvis M. Félix Pérez, Alodia Sosa y Adrienne Portes, encargada de la dirección técnico-administrativa de los atletas de esgrima. Además del seguimiento técnico y administrativo de los atletas, con miras a su preparación para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El panorama se disipó, luego de la asamblea eleccionaria de la Fedomes el pasado 28 de febrero, en las que resultó ganador Gilberto Soriano al recibir ocho de los 13 votos posibles, para dirigir el período 2026-2030.

Soriano es acompañado en el comité ejecutivo por Gregorio Alberto Rivas Villar, Primer Vicepresidente; Juan Marcos Clase Sánchez, Segundo Vicepresidente; Aristóteles Neuman Marchena, Secretario General; José Omar Santos Ríos, Co-Secretario; Carlos Augusto Almonte Yndalecio, tesorero; y como vocales Gleni Yasmin Samuel Valdez, Wilmer Felipe Payano Alberto, Luis José Luna Yorro, Jason Ariel Grullón, Máximo Jonathan Suero Quezada, José Alberto de Jesús Morel, y Javi Palin Fernández.