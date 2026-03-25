José P. Monegro: "estamos en lo programado"

El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, no se montó en el carro de las 37 federaciones deportivas nacionales que manifestaron “su creciente preocupación" por el nivel en que se encuentran las instalaciones que se acondicionan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Estamos en comunicación constante con el MIVED (Ministerio de Viviendas y Edificaciones) y hasta el momento las instalaciones están dentro de lo programado y prometido”, declaró a LISTÍN DIARIO.

Monegro subrayó que “Incluso ya varias de ellas están concluidas” y que solo aguardan por la fecha de entrega de las canchas de tenis de mesa, la de entrenamiento de voleibol y el Pabellón de Gimnasia.

“En los próximos días entregarán el Centro Acuático que ya fue incluso certificado como instalación apta para competencias a nivel mundialista”, enfatizó con un optimismo que contrasta con la preocupación externada por los dirigentes federados en la asamblea ordinaria realizada el pasado martes en la sede del Comité Olímpico Dominicano.

Monegro indicó que el ministro de MIVED, Víctor – Ito-- Bisonó, y el de Deportes, Kelvin Cruz, “han hecho varios descensos juntos, por lo que estamos confiados en que cada instalación estará para las fechas previstas dentro de la programación”.

Un despacho de prensa enviado por el COD daba cuenta que “Las federaciones fundamentaron sus preocupaciones tomando como parámetro los 122 días que faltan para el inicio de los juegos y que además, en muchos casos, se requiere la adquisición de utilería con tiempo de antelación”.

Durante el encuentro conducido por el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del COD, y el secretario general del organismo, Luis Chanlatte, en el que además tomaron parte la Federación Dominicana de Clubes y el Comité Paralímpico Dominicano, los asambleístas coincidieron en señalar que muchas de las instalaciones "están algo retrasadas" y que a otras no se ha contemplado hacerles ningún tipo de acondicionamiento.

“Según los participantes” en la asamblea llevada a cabo en el Salón Juan Ulises García Saleta, se requiere atención urgente para evitar un mayor rezago y garantizar una buena participación en la justa.

“Los federados también expresaron su descontento en lo que entienden como lento y cierta dejadez en la utilería que se debe adquirir para la competición durante la cita multideportiva”, señala la nota de prensa.

Y añade: Los directivos de las federaciones hicieron un llamado a poner un plan en conjunto con los ministerios de la Vivienda y de Deportes, así como con el comité organizador, para que sean escuchadas sus propuestas dirigidas a lograr un mejor funcionamiento en cada una de las especificaciones de las edificaciones de cada deporte.

El encuentro concluyó con el compromiso de establecer aspectos puntuales para elevar un informe conjunto que recoja las principales necesidades y propuestas discutidas, con el objetivo de impulsar acciones concretas en el corto y mediano plazo por medio de una presentación al ministro de Deportes Kelvin Cruz.