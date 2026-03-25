Federaciones preocupadas por instalaciones y equipamiento

Las federaciones deportivas nacionales manifestaron su creciente preocupación por el nivel en que se encuentran las instalaciones que se acondicionan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los federados también expresaron su descontento en lo que entienden como lento y cierta dejadez en la utilería que se debe adquirir para la competición durante la cita multideportiva.

El encuentro federativo, conducido por el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del COD, y el secretario general del organismo, licenciado Luis Chanlatte, contó con la participación 37 federaciones, así como Fedoclubes y el Comité Paralímpico.

Los directivos de las distintas federaciones expresaron sus preocupaciones durante el encuentro federativo celebrado este martes en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD).

Durante la jornada, dirigentes coincidieron en señalar que muchas de las instalaciones están algo retrasadas en los trabajos que se les realizan, y que a otras no se ha contemplado hacerles ningún tipo de acondicionamiento.

El encuentro concluyó con el compromiso de establecer aspectos puntuales para elevar un informe conjunto que recoja las principales necesidades y propuestas discutidas, con el objetivo de impulsar acciones concretas en el corto y mediano plazo por medio de una presentación al ministro de Deportes Kelvin Cruz.

La situación, según los participantes, requiere atención urgente para evitar un mayor rezago y garantizar una buena participación en los Juegos Santo Domingo 2026.

Los federaciones fundamentaron sus preocupaciones tomando como parámetro los 122 días que faltan para el inicio de los juegos y que además, en muchos casos, se requiere la adquisición de utilería con tiempo de antelación.

Los directivos de las federaciones hicieron un llamado a poner un plan en conjunto con los ministerios de la Vivienda y de Deportes, así como con el comité organizador, para que sean escuchas sus propuestas dirigidas a lograr un mejor funcionamiento en cada una de las especificaciones de las edificaciones de cada deporte.