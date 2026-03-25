Club Naco elige y juramenta Consejo Electoral para comicios del 26 de abril

La Junta Directiva del Club Deportivo Naco anunció y juramentó este martes al Consejo Electoral que trabajará en la organización y montaje de las venideras elecciones que se celebrarán el domingo 26 de abril próximo para escoger las nuevas autoridades que dirigirán los destinos de la organización para el período 2026-2028.

El anuncio lo hizo el doctor Erick Hernández Machado, primer vicepresidente de la Junta Directiva, tras una reunión de trabajo donde se presentaron a los integrantes del Consejo Electoral. Estuvo acompañado de los directivos Luis Brea, Luis Them, Heidy Feliz, Jorge Suncar, Michael Alfaro. Presentaron excusas el presidente Mario Alvarez y Madelaine Andino, quienes se encuentran fuera del país.

Afirmó que el Consejo Electoral estará conformado por el doctor, Rafael Cripian – presidente, Julio Cesar Camejo Castillo – vicepresidente, Raymundo Mejia – secretario, Juan Manuel Berroa Reyes – vocal, Carlos Ortega– Vocal, Isabel Paulino –suplente y Karina Concepcion, suplente.

Las elecciones donde los socios del Club Deportivo Naco elegirán las próximas autoridades se llevará a cabo el domingo 26 de abril próximo.

Con la conformación y juramentación del Consejo Electoral se cumple con los estatutos de la organización que ordena iniciar la campaña electoral con 30 días de anticipación.

“Aquí todos trabajamos para fortalecer cada día a la marca institucional que se llama Club Deportivo Naco, laboramos para todos nuestros socios, donde la transparencia, la eficacia y la confraternidad, son los principales atributos que adornan a nuestra familia naqueña. Machado valoró el trabajo que realizó la Comisión de Disciplina en la elección del consejo.

De su lado, el doctor Rafael Ciprian, quien presidirá el Consejo Electoral, al tiempo de agradecer la designación, declaró tras ser juramentado que ese Consejo trabajará con transparencia, honestidad, imparcialidad y que los socios elijan de manera libérrima la mejor propuesta donde se contará voto por voto y, nueva vez, ganará la familia naqueña, una organización que pertenece al pueblo dominicano.