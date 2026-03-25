El 45.3 por ciento de los atletas ya están clasificados para juegos de Santo Domingo 2026

La Dirección Técnica del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dirigida por Tony Mesa, informó que a la fecha se han clasificado 2,807 atletas para la cita regional.

Esa cifra representa el 45.3 % del total previsto de 6,200 deportistas que se espera participen en los Juegos, cuyo Comité Organizador preside José P. Monegro.

En el desglose por países, México, ganador de la pasada edición, encabeza la clasificación con 348 atletas, seguido por Venezuela (266), Colombia (226), Cuba (217), Puerto Rico (214) y Guatemala (211).

La República Dominicana, en su condición de país sede, cuenta con clasificaciones directas en múltiples disciplinas y registra hasta el momento 338 deportistas.

Aún restan varios deportes por definir sus cupos, especialmente aquellos cuyo sistema de clasificación se basa en ranking, como atletismo, tenis, deportes acuáticos, bádminton, ciclismo y balonmano, entre otros.

Los Juegos Santo Domingo 2026 se efectuarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Por disciplinas, México presenta una amplia representación en deportes de conjunto, con sus equipos clasificados en fútbol (40), voleibol (28) y hockey (32), además de gimnasia (22) y tenis (12) en ambas ramas.

Colombia, por su parte, exhibe una distribución equilibrada con presencia destacada en voleibol (24), fútbol (40), softbol (30), gimnasia (22), tiro con arco (12) y tiro (10), consolidando un perfil competitivo en varias áreas.

Cuba mantiene su tradicional fortaleza en disciplinas específicas, con clasificados en luchas (18), béisbol (24), softbol (30), esgrima y gimnasia (18), así como tenis de mesa (21), en línea con su historial en eventos regionales .

Venezuela concentra un importante número de atletas en fútbol (40), softbol (30), voleibol (28), hockey (32), gimnasia (19), esgrima (18) y tiro (17), lo que refleja un equilibrio entre deportes colectivos e individuales.

En tanto, Puerto Rico sustenta su volumen en voleibol (28), así como en baloncesto y béisbol (24), dos de sus disciplinas tradicionales, además de fútbol (20) y luchas (17).

La República Dominicana, como anfitriona, presenta una de las delegaciones más amplias y diversas, con énfasis en atletismo, voleibol (28), béisbol (24), baloncesto (24), softbol (30) y boxeo (14).

Jamaica, en tanto, tiene presencia en baloncesto (12), fútbol (20), hockey (32) y netball (12), ampliando su tradicional enfoque más allá del atletismo.