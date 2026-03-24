Miderec inicia reconstrucción del Club La Matica con inversión de RD$32.8 millones

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dejó iniciada este martes la reconstrucción del Club La Matica, con una inversión de RD$32.8 millones, como parte de un conjunto de obras orientadas a fortalecer la infraestructura deportiva en esta provincia.

El funcionario anunció que la intervención incluirá también la Casa Club, con el objetivo de garantizar una renovación integral de las instalaciones.

“Yo no puedo venir aquí a pintar un pedazo y que por detrás veamos otra cosa fea. No. Cuando entro a un lugar es para hacer una transformación que se vea. Y si no lo incluyeron en el contrato, van a tener que incluirlo a partir de mañana, porque también vamos con la Casa Club; vamos a tocar todo lo que sea necesario para que se sienta el cambio”, expresó Cruz ante dirigentes comunitarios y deportistas presentes.

El ministro proyectó que los trabajos estarán concluidos en un plazo aproximado de tres meses, lo que permitirá que el tradicional Torneo Superior de Baloncesto de La Vega pueda celebrarse a finales de año en condiciones óptimas.

El Club La Matica es considerado uno de los más emblemáticos del baloncesto dominicano, y su remozamiento contribuirá al desarrollo deportivo y social de la juventud vegana.

En el marco de su visita, Cruz destacó otras iniciativas en ejecución y en proceso que impactarán tanto a La Vega como a distintas localidades del país. Entre ellas citó la construcción del estadio de béisbol de San Juan y el estadio Olímpico de San Francisco de Macorís.

Asimismo, informó que se encuentran en proceso de licitación obras como el Centro Olímpico, incluyendo la arena deportiva, y que, tras la Semana Santa, iniciarán los trabajos de rehabilitación de la piscina olímpica en esta provincia.

El funcionario también resaltó la finalización del multiuso de Constanza, así como las intervenciones en los techados de Tireo y Jima.

“Continuamos trabajando de manera permanente para garantizar instalaciones deportivas dignas en todo el territorio nacional”, afirmó.

La alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio; la gobernadora provincial, Luisa de la Mota; y el presidente del Club La Matica, Julio Burdier, agradecieron al ministro por impulsar proyectos que fortalecen el acceso de la juventud a espacios adecuados para el deporte y la recreación.

El proyecto contempla la intervención de un área aproximada de 2,389 metros cuadrados, que incluye la cancha, gradas, áreas de servicios y espacios exteriores.

Entre los trabajos a realizar se destacan la instalación de tabloncillo de madera certificado por la FIBA; la colocación de tableros profesionales, pizarra digital y reloj de 24 segundos; y la sustitución de asientos por butacas plásticas de alta resistencia.

De igual forma, se realizará la modernización del sistema eléctrico, el mantenimiento de la estructura metálica y la colocación de cubierta de aluzinc; el remozamiento de vestidores, baños y oficinas; la construcción de nuevas gradas con vestidores; la habilitación de salón de reuniones y áreas administrativas; así como pintura general y colocación de barandas perimetrales.