José Ramón Reyes es elegido para el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

El maestro José Ramón Reyes unió hoy su nombre al de Domingo Saint Hilaire, entre los propulsores que serán exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en su ceremonial del domingo 15 de noviembre.

Reyes es citado entre los precursores de las artes marciales en la República Dominicana, inclinando hacia el taekwondo sus pasos por el deporte.

Será parte del nutrido grupo de deportistas que abrazarán la inmortalidad durante la Clase 2026 del Pabellón de la Fama, entidad que este año realizará un ceremonial especial para conmemorar sus 60 años de vida institucional.

Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, ofreció la información relativa a la escogencia de un nuevo propulsor.

Junto con Reyes, a la fecha han sido elegidos, además, Saint Hilaire y Winston Royal, en baloncesto.

Atleta, dirigente y organizador de eventos, el nuevo elegido fue el responsable de montar, en 1968, el primer torneo nacional de artes marciales.

Se inició en las artes marciales en 1963 en la Universidad de Texas, Estados Unidos, con el Gran Maestro Jhoon Go Rhee, específicamente en la modalidad de taekwondo.

Dos años más tarde se graduó con el grado de cinturón negro primer dan y en 1966 fundó en Santo Domingo, la primera escuela de taekwondo de la República Dominicana.

Identificado como Instituto Jhoon Rhee de Taekwondo de República Dominicana, la institución comenzó a operar en el club de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Entre 1965 y 1975, el maestro Reyes fue el responsable de crear las condiciones para la apertura de otras escuelas de taekwondo en la capital, sucursales administradas por alumnos cinturones negros graduados del IJR Dominicano.

Además, facilitó la instalación de escuelas en Puerto Plata, La Romana, La Vega, Bonao, Azua, San Francisco de Macorís, Santiago y San Pedro de Macorís, todas supervisadas directamente por José Ramón.

En 1968 trajo al país a su mentor Jhoon Rhee, junto a las glorias del boxeo y el baloncesto, Mohamed Ali y Will Chamberlain.

Logró que Rhee aceptará impartir clases y exámenes de promoción a los alumnos de la Escuela Central de Taekwondo. así como a los del interior del país.

Luego de dos años, para el mes de febrero, propició la llegada a la República Dominicana del ícono del karate y afamado actor Bruce Lee, quien observó los exámenes de grados que se dieron para esa fecha.

Motivó a la leyenda mundial de las artes marciales a realizar exhibiciones de técnicas de puño y pateo, tanto en Santo Domingo, como en la Vega y Santiago.

Otro logro de Reyes fue haber traído al país al general coreano Choi Hong Hi, fundador de la Federación Internacional de Taekwondo.