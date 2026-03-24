Anuncian Grand Prix de MMA con premio de 30 millones de pesos

La República Dominicana será sede de un evento sin precedentes en las artes marciales mixtas (MMA) con la llegada de la cartelera mundial Gamebred FC 10, en asociación con Fighting Force, donde peleadores locales e internacionales competirán por un premio de US$500,000 dólares (aproximadamente RD$30 millones) en dos torneos de alto nivel.

El evento, que se celebrará el próximo viernes 10 de abril en el Óvalo de la Feria Ganadera, a partir de las 7:00 de la noche, marcará el inicio de un Grand Prix internacional que se desarrollará en República Dominicana y Miami, reuniendo a algunos de los mejores talentos del deporte.

La cartelera contará con dos torneos simultáneos, uno en la división de peso pesado y otro en las 155 libras, ambos con un premio de medio millón de dólares para los ganadores, posicionando esta iniciativa como una de las más ambiciosas en la historia de las MMA en la región.

El evento destacará por la participación de reconocidas figuras internacionales que han competido en la UFC y otras grandes ligas del mundo, incluyendo a Anthony Smith, Chase Sherman, Thiago Santos, Alex Nicholson, Charles Rosa y Landon Quiñones, quienes aportan experiencia, nivel competitivo y atractivo global a la cartelera.

De igual forma, el talento dominicano tendrá un rol protagónico con la participación de destacados peleadores cempeones nacionales como Elías “La Mole” Santos, Jhonasky “La Maquina” Sojo y Oscar “Hierro” Sosa, quienes representarán al país en esta vitrina internacional, brindando a la fanaticada la oportunidad de apoyar a sus propios exponentes frente a oponentes de alto calibre.

Este evento se realiza en conjunto con Gamebred FC, promotora liderada por la superestrella de la UFC Jorge Masvidal, uno de los nombres más reconocidos en la historia reciente del deporte, y en asociación con Fighting Force, organización presidida por Rodolfo Dauhajre, quien ha sido una figura clave en el desarrollo y crecimiento de las MMA en la República Dominicana.

Dauhajre destacó que este evento representa “una oportunidad histórica para el país, no solo por el nivel de los atletas que estarán compitiendo, sino por el impacto que tiene en el posicionamiento de la República Dominicana dentro del mapa internacional de las artes marciales mixtas”.

Con una cartelera compuesta por 13 combates profesionales, el evento promete una noche de acción de clase mundial, consolidándose como una experiencia imperdible para todos los aficionados de las MMA.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets, y se espera una gran asistencia para lo que será uno de los eventos deportivos más importantes del año en el país.