Proponen nombre de Adalberto Escoto para el nuevo Pabellón de Taekwondo

La Federación Dominicana de Taekwondo (FEDOTAE) aprobó a unanimidad, en su asamblea general ordinaria, proponer formalmente que el nuevo Pabellón de la disciplina, en fase final de construcción en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sea nombrado en honor al Maestro Adalberto Escoto, Presidente Ad Vitam de la institución.

Más allá del reconocimiento al legado de Escoto en la estructuración del taekwondo nacional, la Asamblea destacó la importancia de garantizar que la obra cumpla con los rigurosos estándares internacionales exigidos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante la presentación del informe de infraestructura, el presidente de la FEDOTAE, Miguel Camacho, reveló que existieron discrepancias iniciales respecto a ciertas especificaciones técnicas de la obra que no se alineaban con los requerimientos de la Federación Internacional.

Sin embargo, Camacho enfatizó que, mediante un proceso de diálogo y colaboración con Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), se lograron las rectificaciones necesarias.

"Hubo un diferendo técnico que inicialmente contradecía las necesidades de la disciplina, pero gracias a la disposición del Ing. Carlos Bonilla, nos pusimos de acuerdo para realizar las correcciones de lugar. Estos ajustes garantizan que el pabellón sea una instalación apta para competencias oficiales de alto nivel", explicó Camacho ante los delegados.

La Asamblea General también sirvió para reafirmar la solidez administrativa de la FEDOTAE, presentando un balance que prioriza la descentralización y el relevo generacional.

Durante el encuentro se formalizó la creación de un organismo de supervisión para identificar talentos en municipios con baja incidencia deportiva, asegurando la sostenibilidad del éxito olímpico dominicano.