Michael Quiñonez y Leslie Álvarez ganaron el Gran Prix de Ciclismo El Caballito

Los pedalistas Michael Quiñonez y Leslie Álvarez encabezaron a los ganadores del Grand Prix de Ciclismo El Caballito, evento que se corrió el domingo en el Expreso Quinto Centenario con dedicatoria al general Jacobo Mateo Moquete, director de deportes de la Policía Nacional.

Quiñonez se impuso en la categoría Open masculina al recorrer los 84 kilómetros en 2 horas, 08 minutos y 36 segundos. Fue secundado por Carlos Hernández.

Álvarez ganó la Open femenina con crono de 1:18.31 en los 54 kilómetros pautados. Yira Zimmerman llegó en segundo lugar.

La justa repartió cerca de 200 mil pesos a los primeros cinco lugares de cada una de las ocho categorías.

Emilio Valdez (El Caballito) es el organizador del tradicional evento que contó en esta versión con el patrocinio de la Presidencia de la República, Ministerio de Deportes, Petro Movil, Grupo Punta Cana, Galletas Hatuey, Sociedad Industrial Dominicana, Baterías Cometa, Inefi y Cortés Hermanos. También el apoyo logístico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Intram y Digesett,

La justa tiene apoyo y aval de la Federación Dominicana de Ciclismo y la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional.

Joel García (66km, 1:30.20) ganó en la categoría Master A, David Capellán (66 km, 1:44.41) en la Master B y Winston Ruiz (60km, 1:29.28) en la C.

Luis Rodríguez (67km, 1:47.24) dominó en Juvenil, Christian Valdez (36 km, 1:21.12) fue el mejor en Prejuvenil, y Octavio Vargas (60km, 1:23.02) se adueñó del nivel recreativo.

Se espera la participación de unos 40 clubes del Distrito Nacional y las asociaciones provinciales con más de 300 pedalistas en la tradicional carrera.