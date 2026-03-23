El equipo Belote irrumpe con fuerza en la natación

El equipo Belote Swimming continúó marcando territorio tras una sobresaliente actuación en la Primera Actualización de Tiempos 2026 de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos (FEDDA), escenificada en Complejo de Piscinas de Santiago, donde sus atletas lograron múltiples podios, mejoras de marcas y clasificaciones de alto nivel competitivo.

Desde las categorías infantiles, Catalina Figols (7-8 años) dominó con autoridad al conquistar oro en las pruebas de los 50 metros dorso, pecho y libre, además de sumar plata en los 50 metros mariposa y 100 metros libre, perfilándose como una de las principales promesas del país.

Valentine Millet y otra nadadora aguardan por el pitazo de salida en la prueba 50 metros dorso de la categoría 9-10 años.

En la categoría 9-10 años, Valentine Millet aseguró el segundo lugar en los 50 metros dorso, consolidando su crecimiento competitivo.

El equipo también brilló en categorías superiores 11-12 con Itzel López, quien obtuvo plata en 50 metros pecho y bronce en 100 metros pecho, logrando además marca “A” en la tabla oficial de FEDDA, junto a su compañera Alyssa Francis en 13-14 años, asegurando ambas su clasificación al XI Dominican Republic International Swim Open 2026.

De su lado, Sofía Balbuena, en su debut a nivel federado, también causó una grata impresión.

El evento, a celebrarse del 9 al 12 de abril en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, reunirá a atletas nacionales e internacionales, posicionándose como una de las competencias más importantes del Caribe.

De igual manera, los atletas María José Figols, Eithan Xadiel y Liam Daniel García destacaron por su notable evolución, mejorando sus tiempos personales y evidenciando el sólido proceso formativo del equipo.

Este resultado consolida a el Este, de la mano de la provincia La Altagracia, como una región en crecimiento dentro de la natación competitiva, impulsada por el trabajo conjunto entre academias, entrenadores y familias.

El equipo Belote Swimming agradeció el respaldo de ASONALA, Cap Cana Ciudad Destino, padres y colaboradores, pilares fundamentales en este proceso de desarrollo deportivo.

Itzel López, medallista de plata en la modalidad 50 metros pecho y de bronce en 100 metros pecho de la categoría 11-12 años.

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