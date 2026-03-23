Comité Olímpico Dominicano hará encuentro con las federaciones este martes

El Comité Olímpico Dominicano (COD) celebrará este martes un encuentro con las federaciones deportivas nacionales, a partir de las 10:00 de la mañana, con el objetivo de tratar temas de interés para el desarrollo del deporte en el país.

El encuentro se llevará a cabo en el salón Juan Ulises García Saleta del organismo deportivo.

La reunión busca interactuar con los principales directivos de las federaciones deportivas sobre las inquietudes y cómo marchan los trabajos en torno a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como otros aspectos de interés.

El comité ejecutivo del COD, encabezado por el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente, y Luis Chanlatte, secretario general, esperan la masiva participación de los principales directivos de las federaciones.

Aunque la dirección técnica del COD se ha estado reuniendo con las distintas federaciones, se espera que también aborde el tema de los atletas y su preparación de cara a la cita multidisciplinaria que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto.