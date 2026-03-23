Anuncian la XXXII Copa Independencia de fisiculturismo y fitness

La Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF) anunció la XXXII Copa Independencia de ese deporte que será realizada el próximo domingo en la capital dominicana.

El presidente de FDFF, señor Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), quien también lo es de la Confederación Centroamericana y del Caribe del mismo deporte, adelantó que, en el evento, por el gran absoluto Vitasalud, los atletas participantes accionarán en 31 categorías de 7 divisiones.

De igual manera, señaló que el pesaje, medidas, revisiones físicas y de vestimentas para competir se realizará el próximo sábado 28 de marzo 2026 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., asegurándose la participación competitiva más poblada de los últimos tiempos.

Agregó que, la competencia comenzará el próximo domingo a las 10:00am teniendo como escenario el teatro La Fiesta, del hotel Jaragua, en la capital dominicana.

Junto a doña Clara Cabrera, presidenta de Vita Salud, patrocinador principal, quien hizo entrega de la gran copa, Peña Rodríguez, indicó que se competirá en 31 categorías agrupadas en 7 divisiones, de la siguiente manera:

- Open: Fitmodel masculino y femenino, fit pair’s, games classic, men physique clásico y fisiculturismo clásico.

- Muscular men’s physique: Hasta 172cc (Centímetros de estatura) y más de 172cc.

- Wellness: Junior hasta 23 años cumplidos, hasta 158cc, más de 158cc y master más de 35 años cumplidos.

- Bikini fitness: Junior hasta 23 años cumplidos, hasta 160cc, hasta 163cc y más de 163cc.

- Classic physique: Hasta 172cc y más de 172cc.

- Men’s physique: Junior hasta 23 años cumplidos, hasta 170cc, hasta 174cc, hasta 178cc, más de 178cc y master más de 40 años cumplidos.

- Bodybuilding (Fisiculturismo): Hasta 70kg (Kilogramos), hasta 75kg, hasta 80kg, hasta 85kg, hasta 90kg, más de 90kg y master con más de 40 años cumplidos.