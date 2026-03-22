Giuseppe Rivas se adueña del Gran Premio Yokohama

Giuseppe Rivas firmó un fin de semana perfecto al acumular la mayor cantidad de puntos disponibles, tras imponerse en las dos carreras de la categoría máxima Racing Sedan (RS) y conquistar la pole position. De esta manera, dominó de forma absoluta el Gran Premio Yokohama, celebrado en el Autódromo Internacional Las Américas, en el inicio del Campeonato Nacional de Automovilismo y Motociclismo, organizado y avalado por la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA).

Rivas partió desde la primera posición en la carrera inicial, soportando la presión de Eric Checo, quien se mantuvo segundo durante varias vueltas hasta que problemas técnicos en su monoplaza lo relegaron al tercer lugar. El segundo puesto fue para Jonathan Basden, vigente campeón de la categoría, quien se mostró competitivo y al acecho durante todo el recorrido.

La carrera de cierre en RS resultó aún más emocionante debido a la inversión de parrilla. Rivas salió desde el fondo, mientras Checo partía primero y Basden se ubicaba segundo. El duelo mantuvo a los fanáticos de pie vuelta tras vuelta. Sin embargo, un fallo inesperado en el auto de Checo permitió el avance de Basden y Rivas, quienes protagonizaron una intensa lucha hasta que Rivas concretó el adelantamiento en la curva TrueShore para sellar su segundo triunfo del día.

En la categoría SDS PRO, el desenlace fue de película en la segunda carrera, donde José Lora se alzó con la victoria tras ejecutar un espectacular adelantamiento sobre Kenny Guilbe en la curva de Adriano, levantando a la multitud que colmó la grada TrueShore. Yorkis Mateo completó el podio en la tercera posición. En la primera carrera, Lora también se llevó los honores, seguido por Mateo y Vladimir González.

La división Amateur de la SDS tuvo como ganador en la primera carrera a Fernando Mojica, seguido de Bryan Herrera y Wander Álvarez. En la segunda, Elian Mateo se quedó con la victoria, con Álvarez en el segundo lugar y Carlos Rocha en el tercero. En Turismo Nacional, Marcos Pichardo y Halim Gantus se repartieron los primeros lugares en ambas competencias, mientras Víctor Montes de Oca logró un tercer puesto. Carlos Sansoucy sumó un segundo lugar y Jhonny Domínguez un tercero.

En la categoría Street Touring, José G. Liz dominó ambas carreras, escoltado por Emmanuel Torres y Christian Bonnet en la primera. En la segunda, Bonnet avanzó al segundo puesto, mientras Francis Castillo completó el podio. En INDEX TC 30, Néstor Hidalgo se impuso en ambas pruebas; en la primera lo acompañaron José Paiewonsky y Franco Benoit, mientras que en la segunda el podio lo completaron Paiewonsky y Mike McKoy. En TC 32, José Antonio

“Pililo” logró la victoria en la primera carrera, seguido de Joan Puello y Amaury Nolasco; en la segunda, Manuel González se llevó el triunfo, con Puello y Pililo en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el renglón de motociclismo, Wayne Veras se llevó la victoria en la categoría máxima, superando a Aris Azcona Jr. y Eliseo Silfa. En Probike, Rainiel López se impuso por delante de Osvaldo Rosario y Riner López. En Amateur, Ángel Santos obtuvo el primer lugar, seguido de Brian Bizet y Martín Ramírez. Finalmente, en Streetbike, Jefferson Peralta se alzó con el triunfo, escoltado por Armando Peña y Harlet Alegría.