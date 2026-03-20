Voluntariado JCC 2026 abre segunda jornada de capacitación
La convocatoria llama a un primer grupo para el 23 de marzo y la jornada cerrará el jueves 26 del presente mes.
El departamento de reclutamiento de voluntarios del Comité Organizador de Santo Domingo 2026 abrirá una segunda jornada de capacitación presencial dirigida al personal interesado en formar parte de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Esta segunda ventana (grupos 5 y 6) iniciará el lunes 23 con un primer grupo y culminará el jueves 26.
La convocatoria está abierta para todos los voluntarios que se hayan inscrito de manera formal y que hayan completado el formulario de registro.
Elizabeth Mena, directora del voluntariado, informó que el cupo es limitado.
Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el departamento de voluntarios tiene como objetivo reclutar 5,000 voluntarios.
Las competencias de Santo Domingo 2026 prevén la participación de unos
6,200 atletas distribuidos en 40 deportes y 56 disciplinas.