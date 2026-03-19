Domingo Saint Hilaire será inmortalizado como propulsor en el Pabellón de la Fama

La legendaria carrera periodística de Domingo Saint Hilaire, quien falleciera en 2019 a los 84 años, tendrá un buen reconocimiento el 15 de noviembre de este año.

En esa fecha dominical, el ícono de la comunicación santiaguera y del Cibao, alcanzará la gloria cuando sea reconocido como inmortal del Deporte Dominicano.

Mientras tanto, hoy inicia la cuenta regresiva a la inmortalidad, luego de que el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano lo eligiera entre los propulsores a serán exaltados durante el 60 Ceremonial que se realizará el domingo 15 de noviembre, a partir de las diez de la mañana.

El Comité Permanente del Pabellón de la Fama, presidido por el doctor Dionisio Guzmán, anunció la escogencia de Saint Hilaire, resaltando su papel por más de tres décadas como redactor del Listín Diario y promotor de las actividades deportivas nacionales, en particular del Cibao y en especial de su natal Santiago de los Caballeros.

La de Saint Hilaire, es la segunda elección que realiza el Pabellón de Fama para la exaltación especial de la Clase 2026, por tratarse de los 60 años de esa institución.

Winston Royal, ex selección nacional de baloncesto, fue el primero en ser votado como inmortal para la próxima exaltación que tendrá lugar en el auditorio del Pabellón de la Fama, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Saint Hilaire, un verdadero polifacético de la comunicación, por más de treinta años fue figura de principalía en el cuerpo de redactores del Listín Diario, en la Hidalga de los 30 Caballeros.

Durante esos años ejerció como el único corresponsal del matutino, al que ingresó en 1963.

Además de su condición de redactor estrella, Domingo desarrolló una carrera en paralelo como productor de programas deportivos.

Sin embargo, fue un profesional de la comunicación a tiempo completo que destacó como reportero audaz en diferentes fuentes y áreas del periodismo, desde lo político, a lo económico, social, el deporte, el arte y la cultura.

Fue uno de los periodistas más amados y respetados de Santiago y el Cibao.

En materia deportiva, entre los hechos más relevantes en la vida de Domingo Saint Hilaire sobresalen, entre otros, su participación en 1964 en la comisión electoral que por primera vez eligió democráticamente el comité ejecutivo de una federación deportiva, como fue el de la Federación Dominicana de Béisbol.

Un año después fue elegido secretario general de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), posición que volvió a ocupar entre 1971 y 1973.

Además, fue elegido vocal de la ACDS en 1968 y vicepresidente en 1984.

En varias ocasiones ganó el premio de Cronista del Año de Santiago La ACDS lo galardonó en 1966, 1974, 1977 y 1983.

En 1967 fiscalizó las elecciones de la directiva de la Federación Dominicana de Béisbol.

Ese mismo año fundó el programa deportivo Leña Cibaeña, del cual fue productor y conductor por más de cuarenta años.

En 1971 fue parte, como periodista, de la delegación Dominicana que compitió en la XIX Serie Mundial de Béisbol Aficionado celebrada en La Habana, Cuba.

Saint Hilaire fungió de edecán del inmortal del boxeo Kid Langford, cuando fue exaltado a la inmortalidad por el Pabellón de la Fama, en 1975.