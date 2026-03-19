COD garantiza la participación del equipo de béisbol en las olimpíadas del 2028

El ingeniero Garibaldy Bautista Lorenzo, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) manifestó que el organismo que dirige garantiza la participación del equipo nacional de béisbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Bautista Lorenzo enfatizó que el COD trabajará de la mano con la Federación Dominicana de Béisbol para presentar en Los Ángeles un equipo del mismo nivel que el que participó en el recién finalizado Clásico Mundial.

“El COD es el órgano encargado de gestionar la participación de la delegación dominicana en Juegos Olímpicos y como tal, damos la bienvenida al equipo nacional de béisbol como primer clasificado a los Juegos de Los Ángeles”, declaró el presidente del COD.

El equipo de béisbol logró su clasificación a la cita olímpica de 2028, tras su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Estamos a la expectativa del resultado de las conversaciones entre el Comisionado de de las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores respecto a la extensión de la pausa del Juego de Estrellas de 2028 con el objetivo de permitir la participación de jugadores de MLB en los Juegos Olímpicos”, dijo Bautista.

El titular del COD dijo que, en caso de un acuerdo entre el Comisionado y el sindicato, los jugadores de MLB podrán participar en la cita olímpica de Los Ángeles.

La última vez que el béisbol se jugó a nivel olímpico fue en los juegos de Tokio 2020, donde la República Dominicana se hizo de la medalla de bronce tras vencer a Corea del Sur.