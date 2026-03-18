Juegos de la Mujer serán dedicados a doña Melba Segura de Grullón

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, destacó la extraordinaria calidad humana y el compromiso filantrópico de doña Melba Segura de Grullón, a quien estarán dedicados los Juegos Deportivos de la Mujer, que serán inaugurados este jueves a las 2:00 de la tarde por el presidente Luis Abinader.

Segura de Grullón estará presente en esta actividad, que se celebrará en el complejo deportivo de la Ciudad Juan Bosch, y recibirá un reconocimiento por parte del mandatario y del ministro Cruz.

“El país reconoce en doña Melba un ejemplo de entrega desinteresada y amor por los demás. Su trayectoria la convierte en una figura digna de admiración y en una inspiración para las presentes y futuras generaciones de mujeres dominicanas”, dijo Cruz.

El ministro resaltó que Segura de Grullón, en su rol como presidenta de la Fundación Sur Futuro, ha sido un referente de servicio, solidaridad y transformación social en la República Dominicana, impactando de manera positiva a miles de familias a través de programas de desarrollo sostenible.

La homenajeada por Miderec es una destacada empresaria y filántropa dominicana, reconocida por más de dos décadas de labor social a través de Sur Futuro, entidad que trabaja en la lucha contra la pobreza y el impulso del desarrollo sostenible, especialmente en la región sur del país. Su enfoque ha estado dirigido a áreas fundamentales como la gestión del agua, la reforestación, la educación y la salud en comunidades vulnerables.

Recientemente, ha asumido funciones dentro del Ministerio de la Mujer, donde contribuye al fortalecimiento del marco normativo y la protección de los derechos de las dominicanas.

Su trayectoria ha sido ampliamente reconocida, incluidas distinciones como el premio Hombre y Mujer del Año, otorgado por Diario Libre, en honor a su impacto positivo en la sociedad.

El funcionario también valoró la estructuración del comité organizador del evento, el cual estará presidido por la campeona olímpica Marileidy Paulino, símbolo del empoderamiento femenino en el deporte, mientras que la dirección operativa recaerá en la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz.

Los Juegos Deportivos de la Mujer Santo Domingo 2026, que se celebrarán hasta el día 22, reunirán a 680 atletas en 11 disciplinas, con la participación de tres países invitados, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el impulso del deporte femenino en la nación.

Cruz subrayó, además, que esta celebración marca el esperado retorno de los Juegos de la Mujer, los cuales no se realizaban desde el año 2016, lo que añade un valor especial a esta edición, que busca relanzar y fortalecer el papel de la mujer en el ámbito deportivo.