El ministro Kelvin Cruz anuncia el rescate de los Juegos de la Mujer

El ministro de Deportes y Recreación (Miderec), Kelvin Cruz, anunció este martes el rescate de los Juegos Deportivos de la Mujer, un evento que reunirá a más de 680 deportistas con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del deporte femenino en la República Dominicana.

“Estos juegos, que estamos retomando luego de unos 10 años de ausencia, representan un paso firme dentro del compromiso del presidente Luis Abinader de seguir impulsando el deporte femenino, creando más oportunidades para nuestras atletas y promoviendo la igualdad, la disciplina y el talento en cada rincón del país”, expresó Cruz.

El ministro informó que los Juegos Deportivos de la Mujer, que no se celebraban desde el año 2016, están dedicados a doña Melba Segura de Grullón, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo social a través de la Fundación Sur Futuro, y se abrirán este jueves 19 hasta el domingo 22.

Asimismo, señaló que las instalaciones deportivas de Ciudad Juan Bosch serán inauguradas oficialmente ese mismo día jueves por el presidente Luis Abinader, como parte del impulso al desarrollo deportivo de esa comunidad.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa celebrada en el Museo del Deporte Dominicano, en la que estuvo presente el director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Cury Lora, quien ofreció detalles sobre las nuevas instalaciones deportivas de Ciudad Juan Bosch, concebidas para fortalecer el desarrollo, la recreación y la integración comunitaria en Santo Domingo Este.

El comité organizador del certamen es presidido por la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, mientras que la senadora por la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz, se desempeña como directora operativa del evento.

Los Juegos Deportivos de la Mujer contarán con competencias en 13 deportes, entre ellos voleibol de sala y de playa, baloncesto 5x5 y 3x3, atletismo, judo, karate, taekwondo, lucha, patinaje, levantamiento de pesas, duatlón y softbol.

Las competencias se desarrollarán en diferentes escenarios deportivos, incluyendo la pista de atletismo de Bayaguana, el polideportivo de Ciudad Juan Bosch, la Base Aérea de San Isidro, el Parque del Este y centros educativos habilitados para la celebración de varias de las pruebas.

Los Juegos Deportivos de la Mujer cuentan con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, la Dirección de Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), la Dirección General de Aduanas, la Fuerza Aérea Dominicana, TRAE y DAHE, entre otras instituciones que se han sumado a la iniciativa.

A la actividad asistieron, además, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista; la viceministra de la Mujer, Juana José; y los viceministros de Deportes Kennedy Vargas, Franklin de la Mota, Leopoldo Portes Soler y Fernando Teruel, quien ofreció los detalles técnicos del certamen.