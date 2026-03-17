Fernando Lama y lancha Liquid acaparan honores en torneo pesca El Dorado

El pescador Fernando Lama y la embarcación Liquid acapararon los máximos honores de la quincuagésima segunda edición del Torneo de Pesca El Dorado, evento organizado por el Club Náutico de Santo Domingo con especial dedicatoria al 182 aniversario de la Armada de la República Dominicana, rindiendo homenaje al contralmirante (r) Benny Batista Castillo.

El certamen marino se desarrolló el pasado sábado con la participación de doce lanchas, resultando “Liquid” la de mayor puntuación con un total de 111.5 libras acumuladas. Por su lado, Fernando Lama logró una pieza de 35 libras en la lancha “Ayo”, convirtiéndose en la de mayor peso del torneo.

La segunda posición individual correspondió a Diego Medina, en Liquid, con un ejemplar de 28 libras y el tercer puesto recayó sobre Luchas Costa, en la misma embarcación, con un Dorado de 24 libras. En “Liquid” navegó, además, don Jesús Medina.

La lancha “Ayo” ocupó el segundo lugar con 68 libras. La abordaron junto a Lama, Jaime Barceló y José Armenteros. La tercera casilla correspondió a “Dyloy II”, con 35 libras capturadas. En esta lancha navegaron Jean Max Garoute, John Martin y Alexander Olliffe.

La dama más destacada resultó Marcela Núñez, en Mi Gorda, con un ejemplar de14.5 libras de peso.

En horas de la noche se llevó a cabo la ceremonia de clausura, contando con la presencia del comodoro Jorge Leroux Matos, así como del vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, Comandante General de la Armada, el contralmirante Anthony Manuel Tineo Jiminián Objío, subcomandante, y el contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu, inspector general de la Armada. Junto al comodoro Leroux Matos estuvieron los miembros del comité de pesca Wally Heinsen, past-comodoro, Daniel Medina, Alfonso Khoury y Luis Córdova.

Durante el acto fueron entregadas placas de reconocimientos a la Armada de la República Dominicana y al homenajeado contralmirante (r) Benny Batista Castillo.