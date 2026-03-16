Será este martes la puesta en circulación del nuevo libro de Carlos Nina Gómez

ste martes, alas 6 de la tarde, será presentado públicamente el nuevo libro del repuutado periodista Carlos Nina Gòmez. .El acto tendrá lugar en la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (Plaza de la Cultura).

Nina Gómez dijo que su libro (el número 23) lo dedica a sus seis hijos (Nathacha Altagracia, Carlos Enrique, Marielys Altagracia, Karini Altagracia, Massiel Rocío y Franchesca Dominga Nina).

En la obra se hace una radiografía del ejercicio del periodismo en República Dominicana que abarca varias etapas (desde las décadas de los 50, 60, 70,80, 90 hasta estos tiempos.

El autor denuncia lo que denomina “, el periodismo comprado”, que se trabaja “por encargo” y que protagonizan muchos periodistas.

“Son los mismos periodistas -postula- que hacen causa común con los periodistas “enganchados” que se observan en los medios noticiosos del país, a todos los niveles” dice Nina Gòmez. ..

Nina Gómez tiene una larga estancia -que inició en julio de 1979- en el ejercicio del periodismo y suma su trabajo como corresponsal en varios medios extranjeros como la agencia estadounidense de noticias United Press International (UPI), así como los periódicos El Nuevo Día, Primera Hora y El Mundo editados en Puerto Rico.

Igualmente ha ejercido en los principales periódicos del país como El Nacional, Ultima Hora, Listín Diario y La Noticia, así como en los noticiarios El Mundo al Día (de RTVD), Radio Mil Informando y Noticiario Popular.

En su ensayo, cuyo volumen alcanza unas 215 páginas, dedica un amplio espacio al trabajo que realizan los periodistas y comentaristas de la prensa especializada en deportes en la que hay -revela- "fallos y aciertos".