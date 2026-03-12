Licairac, Medina y Ramos se destacan en inicio de la temporada de kartismo

El Club Dominicano de Kartismo (CDCK) celebró con éxito el inicio del campeonato nacional con la mayor cantidad de pilotos en todas las categorías que compiten, un evento realizado el pasado 8 de marzo en las instalaciones del kartodromo United Petroleum del Grupo Alonso y avalado por la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA).

Raymi Guzmán, presidente del CDCK, expresó su satisfacción por el apoyo recibido a la convocatoria a iniciar las acciones: “Se ha dado una manifestación de unidad con el gran entusiasmo que muestran todos los pilotos para comenzar el campeonato, realizamos nuestra primera carrera y la asistencia fue masiva, dejando claro que todos estarán alineados desde el inicio”.

El campeonato del CDCK tiene en agenda seis fechas comenzando en el trazado del Grupo Alonzo y alternando dos fechas con el remozado trazado de karting en el Autódromo Las Américas, siendo una novedad para la mayoría de pilotos nuevos en la disciplina.

Esta fecha contó con pilotos internacionales que tuvieron una destacada participación, mientras los más sobresalientes de la categoría MINI FDA los tres primeros lugares fueron Shamir Licairac, Alaia Medina y Nicolás Benito Ramos, en la Rotax Master los ganadores fueron Juan Carlos Leroux, Din Arredondo y Dionisio Espejo, a la vez que Manuel Troncoso, Juanki Leroux y Jorge Leroux Jr. dominaron la Senior Max.

La competitiva categoría Vortex VRL la ganó Axel Cabrera, seguido de Raymi Guzmán jr. y Manuel Troncoso; Michael Tatis, Froilan Varela y Raúl Auccatoma destacaron en la T4 Tillotson, además en esa división Amateur ganaron Ángel Jumbo y Juan Bobadilla. La T4 Junior Carlos Israel Díaz, Valentina Helena y Alonso Bonetti fueron los destacados del día.

En la T4 mini Alaia Medina, Cesar Campos y Shamir Licairac se impusieron. La categoría Kid Kart fue dominada por Fernando Reyes, Víctor Madera y Gabriel Arturo Pineda. La próxima carrera será el 19 de abril En Autódromo Internacional Las Américas con la participación de campeones mundiales y centroamericanos.