Comité Organizador Santo Domingo 2026 inaugura Seminario de Jefes de Misión

El Comité Organizador superó su primera prueba oficial.

Con el inicio del Seminario de Jefes de Misión, los ejecutivos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 iniciaron la fase de validación de los preparativos del evento regional.

La jornada comenzó la mañana de este jueves en el hotel Crowne Plaza, donde representantes de 37 países se dieron cita para conocer los avances del torneo multideportivo.

El acto inició con las palabras de bienvenida de Luis Chanlatte, secretario general del Comité Olímpico Dominicano. Luego, Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, tuvo a su cargo el discurso central.

“Este seminario es la primera señal de que los Juegos están cerca. Esta es la primera salida para todos, ¡y qué gran apertura! Se nota que hay un esfuerzo de parte de los organizadores por quedar bien, por que todos ustedes se lleven la mayor información posible para sus países, de manera que estén preparados para cuando llegue el 24 de julio”, expresó Mejía Oviedo.

El dirigente también instó a los presentes a mantener una comunicación fluida entre el departamento de atención a los comités olímpicos de los Juegos y sus respectivas delegaciones.

Tras sus palabras, se presentó un baile a ritmo de merengue, durante el cual desfilaron 37 voluntarios, cada uno portando la bandera de uno de los países del área que participarán en el evento. También hizo su aparición Colí, la mascota oficial de Santo Domingo 2026.

José P. Monegro, presidente del Comité Organizador, estuvo a cargo de la presentación principal, en la que abordó los temas de mayor interés para los jefes de misión.

En esta primera fase del seminario, Monegro detalló aspectos relacionados con el alojamiento de presidentes y secretarios generales, la logística de transporte y boletos aéreos, inscripciones y acreditaciones, alimentación, seguros médicos, traslados especiales y la operación de la Villa Centroamericana.

“Nuestra mayor intención es que ustedes culminen este seminario con la capacidad de planificar sus delegaciones y con la certeza de que vamos a montar un gran evento en beneficio de todos, principalmente de nuestros atletas del área centroamericana. Queremos que la hospitalidad en Santo Domingo 2026 sea una experiencia que los atletas puedan contarle a sus nietos”, manifestó Monegro durante una de sus intervenciones.

El seminario continuará hasta este viernes con la parte teórica de los preparativos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Luego de concluir las presentaciones, los jefes de misión tienen programado un recorrido por distintas sedes de competencia en los clústeres del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque Mirador del Este.

Además, está prevista una visita a la Villa Centroamericana y al Parque de los Taínos.