La Policía barre en las pruebas de tiro con fusil de los Juegos Militares

Tras dominar las pruebas individuales y por equipo la representación de la Policía Nacional barrió con las competencias de Tiro con Fúsil de los 55 Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dedicados al mayor general (r) Iván Aquiles Hernández Oleaga, ERD.

El equipo conformado por el general Johnny Soto Abreu, el capitán Jaime Roldan, el primer teniente Leo Pujols, el segundo teniente Jaime Gutiérrez, y el sargento mayor Edgar Ulerio totalizó Mil 684 puntos para llevarse la medalla de oro de la competencia por equipo.

La presea de plata fue para el Ejército de República Dominicana con 1,678 puntos, mientras que la medalla de bronce la obtuvo la Fuerza Aérea de República Dominicana con 1,664.

PLANO INDIVIDUAL

En el plano individual los policías también se llevaron los máximos honores al conquistar la medalla dorada con el segundo teniente Gutiérrez, quien acumuló un puntaje de 369.

La chapa plateada correspondió a Saúl Rodríguez, ERD, con puntuación de 366, mientras que el capitán Jaime Roldan, de la Policía, se quedó con el bronce al totalizar 355.

Las competencias se desarrollaron en el renovado complejo de tiro y entrenamiento de Sierra Prieta, Villa Mella, bajo la supervisión del presidente del Comité Organizador de los Juegos, general de Brigada Euler Sierra Pérez, FARD.

El director de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, felicitó a los campeones indiscutibles del tiiro con fusil, a través de un enviado al director de Deportes de la institución, general Jacobo Mateo Moquete .

Soto Abreu, con formación nacional e internacional en contra insurgencia en ciudades y montañas, dedicó el triunfo al mayor general Cruz Cruz, quien formó parte del equipo de tiro con fusil para generales que obtuvo el oro en noviembre pasado