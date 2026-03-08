El ugandés Kiplimo bate el récord del mundo del medio maratón

El atleta ugandés Jacob Kiplimo estableció un nuevo récord mundial del medio maratón al correr este domingo en Lisboa en 57 minutos y 20 segundos, mejorando en 10 segundos la marca establecida en 2024 por el etíope Yomif Kejelcha.

Kiplimo ya había batido el récord del mundo de la distancia en Lisboa en 2021, antes de que Kejelcha lo mejorara en un segundo en Valencia.

En una carrera sin liebres, Kiplimo cubrió los primeros 5 kilómetros en un rapidísimo 13:28, con los kenianos Nicholas Kipkorir y Gilbert Kiprotich pegados a sus talones.

Tras pasar los 10 km en 27:00, Kiprotich se quedó descolgado y al paso por el km 15 (en 40:52), Kiplimo dio el acelerón definitivo y cubrió los siguientes 5 km en 13:31, un ritmo que mantuvo hasta el final.

"Después de los primeros 10 km pensé que el récord mundial era posible. Intenté seguir forzando el ritmo en los dos últimos kilómetros", declaró en la meta el nuevo plusmarquista.

Kipkorir cruzó la línea 48 segundos después, con Kiprotich muy rezagado en tercera posición.

Kiplimo corrió en 56:42 en Barcelona el año pasado, pero World Athletics no homologó la marca porque "las condiciones de la carrera no cumplían plenamente las reglas" de la federación internacional.

La etíope Tsige Gebreselama revalidó el título femenino con un tiempo de 1:04:48.