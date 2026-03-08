Santana y Rodríguez lograron el primer lugar en medio maratón Claro

Los dominicanos Jilberto Santana y Soranyi Rodríguez lograron el primer lugar overall en la distancia de 21KM del Medio Maratón Claro, que alcanzó un nuevo hito en la República Dominicana al registrar 6,200 participantes y agotar sus inscripciones un mes antes del evento, estableciendo así un récord histórico nacional y consolidándose como la carrera más grande del país.

Santana se impuso en la máxima categoría masculina con un tiempo de 1:05:52, mientras que, en la división femenina Rodríguez en un tiempo de 1:16:44.

Sahira Sahdalá, gerente de Promociones y Patrocinios de Claro Dominicana, resaltó que esta edición contempló RD$3 millones en premios, reafirmando la magnitud del evento y su impacto dentro de la comunidad deportiva.

Esta trigésima edición, diseñada para toda la familia, reunió corredores de más de 35 nacionalidades, quienes participaron en las rutas de 5, 10 y 21 kilómetros a lo largo del icónico Malecón de Santo Domingo, en un evento que promueve la salud, el bienestar y la integración de personas de todas las edades y niveles de experiencia.

Desde niños de 5 años hasta corredores de 89, el Medio Maratón Claro volvió a demostrar su carácter inclusivo e intergeneracional. En total participaron 257 menores de 18 años, así como 49 corredores mayores de 70, entre ellos una mujer de 89 años, la participante de mayor edad en esta edición. Asimismo, 15 atletas en sillas de ruedas formaron parte de la jornada deportiva.

La carrera también reflejó una notable participación equilibrada entre hombres y mujeres, con un 51 % y 49 % respectivamente, evidenciando el creciente interés de la población dominicana por integrarse a iniciativas que fomentan un estilo de vida activo y saludable.