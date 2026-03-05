Jimmy Llibre participará en el 2026 en el GT4 America del GT World Challenge

El piloto dominicano Jimmy Llibre anunció su calendario para la temporada 2026, en la que dará un paso importante en su carrera al competir en el campeonato GT4 America, parte del prestigioso GT World Challenge, una de las plataformas más competitivas y de mayor crecimiento en Norteamérica.

Este nuevo reto marca su entrada en el mundo de las carreras de resistencia, donde compartirá el volante con el piloto Yves Baltas. En este formato, el trabajo en equipo será clave, ya que las estrategias de carrera, paradas en pits, cambios de neumáticos, recarga de combustible y relevos de pilotos pueden definir el resultado final.

Llibre competirá a bordo de un Porsche, enfrentándose a reconocidas marcas como Mercedes-AMG, BMW, Aston Martin, McLaren, Toyota y Ford, en un campeonato que reúne a más de 30 autos en parrilla y equipos respaldados por fabricantes oficiales. Participará en la categoría Silver Cup (PRO), considerada la más competitiva.

“Representar a la República Dominicana en GT4 America es una gran responsabilidad, este 2026 damos un paso muy importante en mi carrera al entrar en un campeonato de alto nivel y nuestro objetivo es competir al más alto nivel, destacarnos y seguir abriendo puertas que nos acerquen a convertirnos en piloto factory y llegar a carreras como Le Mans y Daytona”, expresó Llibre.

Además, el piloto destacó que esta participación le brindará mayor proyección internacional, ya que las carreras serán transmitidas por Fox Sports. De manera paralela, también competirá junto a Alfredo Najri en el campeonato centroamericano, con el objetivo de conquistar nuevamente el título en la temporada 2026.