INEFI y FEBODOM presentan Torneo Intercolegial de Boliche 2026

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), en alianza con la Federación de Boliche Dominicana (FEBODOM), dio a conocer los detalles de la IV Copa Intercolegial INEFI de Boliche 2026, dirigida a estudiantes de diferentes centros educativos públicos y privados de la ciudad de Santo Domingo, que participan en la modalidad de equipos masculinos, femeninos o mixtos.

La iniciativa responde a los esfuerzos del INEFI para promover actividades deportivas que incentiven la práctica de distintas disciplinas y el sano entretenimiento entre los jóvenes.

Durante la actividad, realizada en las instalaciones del INEFI, el director ejecutivo, Alberto Rodríguez Mella, expresó que “nos satisface poder ser parte y promover este tipo de actividades diseñadas para los estudiantes de las escuelas públicas y privadas, quienes encuentran en el deporte una forma sana de compartir y mostrar su capacidad de alcanzar logros como equipo para sus centros educativos”.

“Este evento del boliche escolar lo hacemos gracias al respaldo del presidente Luis Abinader, quien está muy interesado en el desarrollo y la promoción de la educación física y el deporte escolar en la República Dominicana”, sostuvo.

De su lado, Francis Soto, presidente de FEBODOM, destacó el gran ánimo y entusiasmo que reina entre los estudiantes, al tiempo que agradeció al INEFI que este año vuelva a apoyar la iniciativa para que el boliche llegue a las escuelas.

En tanto, Rolando Antonio Sebelén, gerente del Sebelén Bowling Center, destacó los grandes talentos del seleccionado nacional que han salido de pasadas ediciones de la Copa Intercolegial, incluyendo a la joven Rosalía Guzmán, quien recibirá un reconocimiento por sus logros el pasado año en diferentes campeonatos internacionales.

Este año, en la Copa INEFI de boliche se disputarán tres divisiones de 8 a 10 años, 11-13 y de 14 años en adelante. Las competencias infantiles serán el sábado 7 de marzo a partir de las 10:00 a.m., cada equipo estará integrado por cuatro participantes en las modalidades de masculinos, femeninos o mixtos, al finalizar se premiará con trofeos y medallas los equipos ganadores.

Los días 7 y 14 de marzo se jugará la categoría juvenil en rondas de clasificación a la gran final del 21 de marzo. Los equipos estarán integrados por cuatro estudiantes también.

Los primeros tres equipos o colegios ganadores en la categoría juvenil, obtendrán premios en metálico de 100 mil pesos para el primer lugar; RD$50,000 para el segundo lugar y RD$20,000 para el tercer lugar, respectivamente, y muchas sorpresas más.