Alfredo Najri es elegido “Piloto del Año” por la Federación de Automovilismo

La Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) junto a TrueShore y DiFiore, realizaron una magistral cena de gala para la premiación de los campeonatos nacionales del 2025 en los jardines del hotel embajador siendo catalogada como la gala más vistosa y espectacular celebrada en toda la historia de la fundación de la institución que aglutina los clubes de las distintas disciplinas de velocidad en el país.

El piloto de circuito y dragueo, Alfredo Najri, fue reconocido con la distinción más alta que otorga la FDA: “Piloto del año 2025” de Republica Dominicana, luego de haber ganado el campeonato de la categoría V8 internacional en el serial GT Challenge de las Américas. También fueron reconocidos Lenin Hernández, como “Mecánico del Año” y Joan Puello, “Novato del Año”.

Asimismo hubo honores especiales por su participación internacional a los volantes Ethan Pichardo, Manuel Troncoso y Jimmy Llibre.

Discurso central

Adriano Abreu Sued, presidente de la FDA resaltó en su discurso el trabajo realizado durante todo un año de los clubes miembros y felicitó a todos los campeones nacionales.

“Estoy muy orgulloso de la labor desempeñada por cada uno de ustedes que son pieza fundamental en el desarrollo de nuestro deporte, estamos comprometidos a seguir caminando de la mano para seguir el crecimiento que nos ha colocado como ejemplo de la región en materia deportiva de automovilismo”, destacó Abreu Sued durante el concurrido acto.

Invitados especiales

La gala recibió a los invitados internacionales Daniel Coen, vicepresidente FIA para Norteamérica; Andrea Oliver, fideicomisaria de la fundación FIA, y Luis Burgos, presidente de la Federación de Automovilismo de Puerto Rico.

De igual forma estuvieron Giovanny Fois representante de la Cámara del Comercio Dominico-Italiana;

Abraham Tabar, CCO de TrueShore, felicitó a la FDA por el sostenible crecimiento que ha tenido.