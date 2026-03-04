Pabellón de Voleibol recibe equipamiento para juegos de Santo Domingo 2026

El Pabellón de voleibol comienza a transformarse de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe recibió equipamiento oficial que será utilizado en las competencias de ese deporte durante la cita regional.

Los implementos incluyen pisos deportivos, superficie de goma, postes y mallas, destinados tanto al área de entrenamientos como a la cancha principal del Palacio del Voleibol, Ricardo “Gioriver” Arias.

Una nota del Comité Organizador de Santo Domingo 2026 informa que el equipamiento fue fabricando por entidades avaladas por la entidad que rigen este deporte a nivel internacional.

Además de la llegada del equipamiento, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) se encuentra preparando la entrega de los trabajos en el pabellón de entrenamientos, mientras que está en la fase final la fase final de la colocación del techado del Palacio de Voleibol, donde se desarrollarán las competencias.

“Esta entrega es un paso clave dentro del proceso de adecuación del escenario. Tener estos artículos en el país cuando restan más de cuatro meses para los Juegos es una gran noticia para los atletas, quienes podrán entrenar en casa y con mayor comodidad. Para nadie es un secreto el crecimiento que ha mostrado el voleibol en los últimos años, fruto del sacrificio y los ajustes que hemos realizado para representar dignamente a la República Dominicana”, manifestó el profesor Nelson Ramírez, encargado del programa masculino de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli).

La adquisición de los equipos se hizo con la cooperación de NORCECA, que dirige el dominicano Cristóbal Marte.

Una vez concluido el montaje del equipamiento, la instalación podrá ser usada por la Fedovoli para que los atletas inicien su preparación final de cara al evento regional.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Hasta el momento, varias de las instalaciones intervenidas ya han sido entregadas por el MIVED.