Motociclismo anuncia premiación de 68 pilotos de 4 modalidades y acto del Salón de la Fama

La Federación Dominicana de Motociclismo (FDM), en el Centro León, desde las 7:00 p.m. de este miércoles 4 de marzo 2026, galardonará a los campeones y subcampeones nacionales de motocross, motovelocidad, enduro y hard enduro, asimismo, exaltará a dos meritorias personalidades al Salón de la Fama.

“Este ceremonial será muy emocionante, son 68 campeones y subcampeones nacionales que recibirán sus premios y exaltaremos a dos personalidades que se distinguieron en motocross y motovelocidad”, anunció el señor Carlos Amiro Finke Brugal, presidente de FDM.

El ceremonial iniciará con el Himno Nacional Dominicano, luego el señor Finke Brugal, expresará las palabras de bienvenida, mientras que, el vicepresidente de FDM, Diego Campos, director general de la actividad, dirá el discurso de organización.

Al final de la voluminosa premiación se dirigirán a los presentes, los personajes elevados al Salón de la Fama y uno de los pilotos premiados de más jerarquía y despedirá el presidente de FDM.

Al evento han sido invitados periodistas, autoridades gubernamentales y civiles, entre muchas personalidades y otros.