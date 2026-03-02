Luis Ciprián impugnará las elecciones de Esgrima y someterá a Gilberto Soriano

El veterano dirigente deportivo Luis Ciprián impugnará la asamblea en la que Gilberto Soriano Román resultó electo presidente Federación Dominicana de Esgrima (FEDOMES) y lo someterá a la justicia ordinaria porque alegadamente usurpó y suplantó identidades.

En tal sentido, Ciprián aclaró que no se considera “ex presidente” de la entidad porque, argumentó, la asamblea eleccionaria realizada el pasado sábado en el Club Los Prados fue ilegítima.

En la misma, la plancha uno, denominada “Confraternidad Esgrimista”, encabezada por Soriano Román, recibió el respaldo de ocho de las 13 asociaciones con derecho a voto.

Dijo si éste desea ser presidente, primero debe demostrar que fue aceptado y ratificado en una asamblea con acta oficial que consigne su membresía en el Comité Ejecutivo de la federación, así como Luis José Yorro, quien fue escogido para una de las vocalías.

“De lo contrario, su aspiración está en contra de la ley y los estatutos, y se le someterá a la justicia por suplantación de identidades”, afirmó.

Consideró que los procedimientos utilizados para conseguir la supuesta asamblea eleccionaria fueron ilegales, y ni al coronel Luna Yorro les corresponde participar si no tienen la documentación probatoria.

La asamblea eleccionaria fue presidida por el periodista Juan Mercado, acompañado por los juristas Richard Martínez y César Alcántara, quienes conformaron la Comisión Electoral.

La nota enviada a los medios por la plancha ganadora da cuenta de que el proceso fue certificado por el notario público Alexander Efraín Soto Ovalle, "garantizando la transparencia y legitimidad" de la jornada.

El Comité Olímpico Dominicano (COD) suspendió en 2023 a las federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Tiro de Precisión y Surfing por crisis internas que salieron de sus cuatro paredes.

En enero de este año el COD designó jueves las comisiones que asumieron la dirección técnico-administrativa de los atletas de esas federaciones.

La comisión de esgrima la dirigen el mayor general (r) Elvis Marcelino Félix Pérez, junto a Aloida Sosa y Adrienne Portes.

“Estas comisiones tendrán como función única y exclusiva manejar y dar seguimiento técnico y administrativo a los atletas de esas federaciones”, afirmó Garibaldy Bautista en esa ocasión.